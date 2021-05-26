عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحلواني يكشف عن مستقبله مع أسوان .. فيديو

عمرو الحلواني
عمرو الحلواني

قال عمرو الحلواني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز على غزل المحلة خلال اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء بالدوري الممتاز.


وأضاف عمرو الحلواني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"علاء عبدالعال أخطرني باللعب في مركز صانع الألعاب في مباراة اليوم، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز الذي أعاد الهدوء والثقة للاعبين والجهاز الفني".


وتابع: "نسعى للبقاء في الدوري الممتاز، من أجل إسعاد جماهير أسوان، ولم أحسم موقفي بعد من اللقاء أو الرحيل والأمر سيحسم عقب نهاية الموسم".

اقرأ أيضًا :

 قبل الأهلي.. وزير قطاع الأعمال: غزل المحلة أول نادي ينشئ شركة لكرة القدم
 

وفاز فريق  أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري بهدف نظيف أمام غزل المحلة.

وسجل هدف أسوان لاعبه عمرو الحلواني في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء غزل المحلة.

وفع أسوان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 24 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

الأهلى المحلة أسوان الدوري الممتاز غزل المحلة عمرو الحلواني نادي اسوان جماهير أسوان

موضوعات متعلقة

10 ساعات عمل.. ننشر حصاد مجلس النواب يومي 11 و12 أبريل

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

أسوان يستضيف إنبي في الدوري الممتاز.. اليوم

فرج عامر: حسام حسن أفضل مهاجم في مصر.. وحسم انتقاله لأهلي طرابلس الأربعاء

ترشيحاتنا

غزل المحلة يكشف آخر مستجدات أزمة إمام عاشور.. فيديو

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

بعد عامين على اعتزاله.. فرناندو توريس يعود للملاعب

أول ظهور لـ نجمة شهيرة بعد تحولها إلى رجل

القبض على شاب حاول سرقة فيلا إلهام شاهين

طلائع الجيش: الفوز على دجلة كان ضروريا عقب الهزيمة أمام الزمالك.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن نظام التأمينات الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ