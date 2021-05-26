عمرو الحلواني يكشف عن مستقبله مع أسوان .. فيديو

قال عمرو الحلواني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز على غزل المحلة خلال اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء بالدوري الممتاز.



وأضاف عمرو الحلواني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"علاء عبدالعال أخطرني باللعب في مركز صانع الألعاب في مباراة اليوم، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز الذي أعاد الهدوء والثقة للاعبين والجهاز الفني".



وتابع: "نسعى للبقاء في الدوري الممتاز، من أجل إسعاد جماهير أسوان، ولم أحسم موقفي بعد من اللقاء أو الرحيل والأمر سيحسم عقب نهاية الموسم".

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وفاز فريق أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري بهدف نظيف أمام غزل المحلة.

وسجل هدف أسوان لاعبه عمرو الحلواني في الدقيقة 40 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء غزل المحلة.

وفع أسوان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 24 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز التاسع.