غزل المحلة يكشف آخر مستجدات أزمة إمام عاشور.. فيديو

قال حسام عزو، المتحدث الرسمي لفريق غزل المحلة، إنه حزين للهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام أسوان، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء في الدوري.



وأضاف حسام عزو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباريات الدور الثاني تشهد صعوبة كبيرة، موضحا أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة أمام أسوان.

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وأفاد بأن ناديه يسعى لحل أزمة إمام عاشور مع اللجنة المكلفة حاليا بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.



وكان الزمالك قد تعاقد مع إمام عاشور، مقابل 12 مليون جنيه، ولكنه دفع 10 ملايين؛ ليعرض اللاعب دفع باقي المبلغ على 4 شيكات، ولكنه لم يسدد اللاعب المبلغ ليحصل المحلة على حكم ضد اللاعب.