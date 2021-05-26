عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبدالعال: الفوز على المحلة كان ضروريا لتحسين وضع أسوان.. فيديو

علاء عبد العال
علاء عبد العال

قال علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن الفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة، كان ضروريا؛ لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.


وأضاف علاء عبدالعال، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه كان في حاجة ماسة لتحقيق الفوز في لقاء الأمس؛ من أجل استعادة الثقة.


وأكد علاء عبدالعال، أن لاعبي أسوان يعانون من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، موضحا إن تأجيل لقاء الأهلي سيصب في كفة لاعبي الشياطين الحمر.

اقرأ أيضا .. رضا شحاتة : الجونة يجهز مفاجأة للزمالك في مباراة الدوري .. فيديو

وانتفض أسوان بفوز مثير على حساب ضيفه غزل المحلة بنتيجة 1-0 على ملعب أسوان مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري.

سجل هدف اللقاء اللاعب المخضرم عمرو الحلواني في الدقيقة 40، ليعيد الانتصارات الغائبة لفريقه منذ 5 مباريات متتالية.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما تجمد رصيد المحلة بقيادة مدربه خالد عيد عند 31 نقطة في المركز الثامن.

الأهلى المحلة غزل المحلة رضا شحاته قناة صدي البلد علاء عبد العال هاني حتحوت

ترشيحاتنا

غزل المحلة يكشف آخر مستجدات أزمة إمام عاشور.. فيديو

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

بعد عامين على اعتزاله.. فرناندو توريس يعود للملاعب

أول ظهور لـ نجمة شهيرة بعد تحولها إلى رجل

القبض على شاب حاول سرقة فيلا إلهام شاهين

طلائع الجيش: الفوز على دجلة كان ضروريا عقب الهزيمة أمام الزمالك.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن نظام التأمينات الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ