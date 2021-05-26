علاء عبدالعال: الفوز على المحلة كان ضروريا لتحسين وضع أسوان.. فيديو

قال علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن الفوز الذي حققه فريقه على غزل المحلة، كان ضروريا؛ لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.



وأضاف علاء عبدالعال، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه كان في حاجة ماسة لتحقيق الفوز في لقاء الأمس؛ من أجل استعادة الثقة.



وأكد علاء عبدالعال، أن لاعبي أسوان يعانون من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، موضحا إن تأجيل لقاء الأهلي سيصب في كفة لاعبي الشياطين الحمر.

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وانتفض أسوان بفوز مثير على حساب ضيفه غزل المحلة بنتيجة 1-0 على ملعب أسوان مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري.

سجل هدف اللقاء اللاعب المخضرم عمرو الحلواني في الدقيقة 40، ليعيد الانتصارات الغائبة لفريقه منذ 5 مباريات متتالية.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مدربه علاء عبد العال إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما تجمد رصيد المحلة بقيادة مدربه خالد عيد عند 31 نقطة في المركز الثامن.