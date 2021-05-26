الشحن الجوي يحقق أعلى معدل في تاريخه خلال الشهور الأولى لـ 2021

أفريقيا في الصدارة

كشفت تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا"، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت زيادة في أحجام الشحن الدولية بلغت 9.2% خلال الشهور الأولى من العام الجاري 202‪1 وتحديدا في مارس الماضي بالمقارنة مع مارس 2019.

وحققت الشركات الإقليمية النمو الأكبر على أساس شهري بواقع 4.4%. ومن بين المسارات الدولية الرئيسية في المنطقة، حقق مسارا الشرق الأوسط - أمريكا الشمالية والشرق الأوسط - آسيا الأداء الداعم الأفضل، حيث ارتفعا بنسبة 28% و17% على التوالي في مارس الماضي بالمقارنة مع مارس 2019. بينما انخفضت السعة الدولية بواقع 12.4% في مارس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

فيما حققت شركات الطيران الأفريقية الأداء الإقليمي الأفضل في مارس الماضي، بزيادة في الطلب على الشحن الجوي بلغت 24.6% مقارنة مع مارس 2019. وجاء هذا النمو المتميز مستفيداً من التوسع القوي للمسارات التجارية الواصلة بين أفريقيا وآسيا. بينما انخفضت السعة العالمية في مارس بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2021، والتي أظهرت زيادة مستويات الطلب بنسبة 4.4%، لتواصل تحقيق أداءٍ أفضل مقارنة بالفترة السابقة لأزمة كوفيد-19 في عام 2019.

وأشار " إياتا"، إلى أن معدلات الطلب في شهر مارس الماضي، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء التسجيل عام 1990. وسجل الطلب ارتفاعاً كما ارتفع الطلب على أساس شهري ولكن بصورة أبطأ نسبياً عن معدّله في الشهر السابق، وازدادت أحجام الشحن بنسبة 0.4% في مارس بالمقارنة مع فبراير 2021.