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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حلاوة يتحدث عن دوره فى مسلسل هجمة مرتدة

الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة

قال الفنان أحمد حلاوة ، إن الفنان لابد أن يستغل الموهبة التى أعطاها الله له فى تصحيح المفاهيم و تنوير الطريق للآخرين .

أضاف أحمد حلاوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار“، أنه لم يقم بتقليد الشخصية التى قدمها فى مسلسل هجمة مرتدة  سواء فى الحركات أو الإيماءات أو الإشارات و لكنه احتفظ فقط بكيانها.


وأوضح أحمد حلاوة ، أنه طوال الوقت لديه حاجز نفسي من تلك الأشخاص الذين يدعون الوطنية وحب الوطن، مضيفآ أنه تقابل مع الكثير منهم فى ميدان التحرير أثناء الثورة و تناقش معهم كثيرًا .


و تابع:" أنه يعرف الشخصية التى جسدها من قبل و تناقش معه كثيرا ووصفهم بأنهم مثل الزئبق لا يمكن أن تكتشفهم فعند مواجهتم بالأشياء التى قاموا بها يخلقون العديد من المبررات و هم يتقنون ذلك جيدا ". 

أحمد حلاوة هجمة مرتدة اخبار اخبار المشاهير اخبار التوك شو الاختيار الإعلامي تامر أمين مسلسل هجمة مرتدة ميدان التحرير

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