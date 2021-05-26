أحمد حلاوة يتحدث عن دوره فى مسلسل هجمة مرتدة

قال الفنان أحمد حلاوة ، إن الفنان لابد أن يستغل الموهبة التى أعطاها الله له فى تصحيح المفاهيم و تنوير الطريق للآخرين .

أضاف أحمد حلاوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار“، أنه لم يقم بتقليد الشخصية التى قدمها فى مسلسل هجمة مرتدة سواء فى الحركات أو الإيماءات أو الإشارات و لكنه احتفظ فقط بكيانها.



وأوضح أحمد حلاوة ، أنه طوال الوقت لديه حاجز نفسي من تلك الأشخاص الذين يدعون الوطنية وحب الوطن، مضيفآ أنه تقابل مع الكثير منهم فى ميدان التحرير أثناء الثورة و تناقش معهم كثيرًا .



و تابع:" أنه يعرف الشخصية التى جسدها من قبل و تناقش معه كثيرا ووصفهم بأنهم مثل الزئبق لا يمكن أن تكتشفهم فعند مواجهتم بالأشياء التى قاموا بها يخلقون العديد من المبررات و هم يتقنون ذلك جيدا ".