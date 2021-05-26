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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تدعو لـ دلال عبد العزيز: يارب الطف بيها واشفيها.. صورة

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

توجهت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالدعاء، للفنانة دلال عبد العزيز؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 
 

ونشرت نجلاء بدر، صورة لـ دلال عبد العزيز، وعلقت عليها: "اللهم أنت الشافي المعافي، اشف مرضانا، واعف عنا، وارحمنا يا رحمن يا رحيم، يارب الطف بيها واشفيها واحفظها من كل مرض أو شر".


وفي ذات السياق، كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم، ولكنها لم تحضر، ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن".


وأضاف رامي رضوان: "ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، ودلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة".

 

وتابع رامي رضوان: "احنا بنمثل على دلال عبد العزيز، وهناك تلفزيون في العناية المركزة، وقمنا بفصل التليفزيون؛ كي لا تعلم خبر وفاة سمير غانم".

 

وأكمل رامي رضوان: "سحبنا تليفونات دلال عبد العزيز من اليوم الأول، وكنا في حالة ضغط بعد وفاة سمير غانم، وبدأنا نفكر في السيناريو اللي هيتقال لدلال عبد العزيز لـ حجة غيابنا عنها في الجنازة".

 

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