نائب الهرم يحصل على موافقة بدخول مرفق الغاز لشارع الأربعين بفيصل

تقدم النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب لمحافظة الجيزة لدخول مرفق الغاز بشارع الاربعين بفيصل.



وأعلن النائب أنه بناء على الطلب المقدم منه، تم البدء في أعمال الحفر بالشارع وذلك تمهيدا لدخول مرفق الغاز، استجابة لمطالب وشكوى الأهالي من عدم توفر هذا المرفق الحيوي الهام.



وأكد النائب عمرو القماطي أن ملفات التعليم والصحة من أهم أولويات المواطنين ويجب توافرها بشكل يليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن يسعى إلى دعم هذه الملفات تحت قبة الشيوخ.

ومن المقرر عودة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس للانعقاد، صباح يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢١، حيث شهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.