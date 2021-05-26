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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الهرم يحصل على موافقة بدخول مرفق الغاز لشارع الأربعين بفيصل

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

تقدم النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب لمحافظة الجيزة لدخول مرفق الغاز بشارع الاربعين بفيصل. 
 

وأعلن النائب أنه بناء على الطلب المقدم منه، تم البدء في أعمال الحفر بالشارع وذلك تمهيدا لدخول مرفق الغاز، استجابة لمطالب وشكوى الأهالي من عدم توفر هذا المرفق الحيوي الهام. 
 

وأكد النائب عمرو القماطي أن ملفات التعليم والصحة من أهم أولويات المواطنين ويجب توافرها بشكل يليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن يسعى إلى دعم هذه الملفات تحت قبة الشيوخ.

 

ومن المقرر عودة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس للانعقاد، صباح يوم الأحد الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢١، حيث شهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

الحكومة مستقبل وطن محافظة الجيزة مجلس الشيوخ البرلمان

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