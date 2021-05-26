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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص ضربه معالج بالقرآن حتى فارق الحياة في طنطا

مصرع شخص ضربه معالج
مصرع شخص ضربه معالج بالقرآن حتي فارق الحياة بمركز طنطا

لقى شخص مصرعه من قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على إثر قيام أحد المعالجين بالقرآن بضربه ضربًا مُبرحًا حتى فارق الحياة.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن  المجني عليه مصاب بالسحر واستدعي أهله أحد المعالجين بالقرآن من قرية نواج مركز طنطا، لمعالجته، وبعد بدء جلسة العلاج، خرج  المجني عليه عن وعيه وكسر أساس المنزل .

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وقام الجاني على إثر  ذلك أثناء جلسة علاجية بضرب المجني عليه ضرباً مبرحاً حتي وافته المنية. 

تم إخطار الأجهزة الأمنية بديوان مركز شرطة طنطا والتي قررت دفن الجثة بعد عرضها علي الطب الشرعي .

وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

علي أيدي معالج للقرأن المحامي العام بطنطا قرية صناديد محافظ الغربية النيابة العامة الطب الشرعى الأجهزة الامنية مركز طنطا البحث الجنائي

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