في عيد ميلاد عزيزة راشد.. اعتزلت بعد العار وابنتها فنانة معروفة

ذكريات النجوم

يوافق اليوم الأربعاء 26 مايو، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة عزيزة راشد، أو عزيزة أمين أحمد راشد، كما هو مدون في بطاقتها، والتي ولدت في مثله من العام 1946، إذ تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ75.



مشوار عزيزة راشد

التحقت الفنانة عزيزة راشد، بمعهد الفنون الجميلة، ثم تزوجت من المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، والذي أنتج لها العديد من أعمالها منها «الأميرة الحائرة، غادة الكاميليا، شارع المواردي، الطاحونة».

تألقت عزيزة راشد، أيضا راشد في الدراما التليفزيونية مثل مسلسل (كفر عسكر) والذي وقفت فيه أمام أحمد بدير.. صلاح السعدني.. دلال عبد العزيز.. كما تألقت على المسرح في المسرحية الأشهر (الصعايدة وصلوا) ومسرحية (واحد مش من هنا).

وكان آخر أعمال الفنانة عزيزة راشد، الفنية كان مشاركتها في مسلسل «العار»، مع الفنانين عفاف شعيب وحسن حسني ومصطفى شعبان وأحمد رزق عام 2010 .

البداية الفنية لـ عزيزة راشد

التقت بالمنتج والمخرج عبد القادر العايدي، حيث تقاربا معا فنيا ومهنيا، ونتج عن هذا التقارب زواجهما ليكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة.

ذاع صيت "راشد" دراميا فلم تكن مسيرتها الفنية مميزة في المجال السينمائي، بل كان تميزها من خلال الفيديو والأعمال الدرامية، حيث تألقت في العديد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها الناس في كفر عسكر ودرب الطيب ودنيا والحقيقة والسراب ورجل الاقدار وللعدالة وجوه أخرى، وأوان الورد والفرار من الحب وليالي الحلمية وشارع المواردي والسيرة الهلالية والقاهرة والناس حتى كان مسلسل "العار" آخر ظهور لها على الشاشة المصرية، حيث اعتزلت الفن بصفة نهائية.

وعلى شاشة السينما نجحت الفنانة في أن تحفر لها مكانا وسط نجوم الزمن الجميل، ولكنه لم يكن بنفس التميز في الأعمال الدرامية من هذه الأفلام: "البدرون - أبناء الصمت - لا عزاء للسيدات - ومن الحب ما قتل - زهرة البنفسج - عندما يسقط الجسد - وداعا إلى الأبد".

كما تألقت على خشبة المسرح، ومن هذه الأعمال المسرحية "الصعايدة وصلوا" و"واحد مش من هنا".

اعتزال عزيزة راشد

وقررت عزيزة راشد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «العار» أن تعتزل العمل الفني، وترتدي الحجاب، والذهاب إلى الأراضي الحجازية لقضاء مناسك العمرة.



ابنة عزيزة راشد

وأنجبت عزيزة راشد من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق؛ ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق، إرضاءً له، ولكن المخرج والمنتج طارق العريان توسم فيها فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم.