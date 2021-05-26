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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي ماهر عن هدف أموتو في الزمالك: يتدرب عليه كثيرا.. وأتمنى الاستمرار خلف القطبين

علي ماهر
علي ماهر

قال علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إن الهدف الذي سجله لاعب فريقه “أموتو”، في مرمى الزمالك؛ يتدرب عليه كثيرا خلال التدريبات.

وأضاف ماهر، خلال تصريحات لفضائية “أون تايم سبورت”: "أموتو ينفذ الكرة أحيانا في المران، ولكن لا تأتي بهذا الشكل، وربنا كرمه، وبروز المجهود بالهدف الجميل".

وتطرق ماهر للحديث عن مستقبله مع الفريق قائلاً: "أركز الآن فقط على الدوري فهناك حرب في الدوري والجميع مستمتع بالدوري وبالفرق وباللاعبين، والدوري أصبح قويًا".

 

وأضاف: "الهيكل الحالي لفريق المصري موجود من الموسم الماضي وضفنا فقط بعض اللاعبين في الموسم الجاري، ومواجهتنا أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، هذا هو شكل النادي المصري، قد لا أكون راضياً عن كل شيء بنسبة 100%".

واسترسل مدرب المصري: "قلت للاعبين في المباراة إنني لا أرى أمامي سوى المكسب وأي لاعب من اللاعبين لا يرى ذلك سأحترمه إذا لم يتواجد اليوم أمام الزمالك ولكن كل اللاعبين محترمين ولديهم غيرة على فرقتهم وأنزل المباريات أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز أريد الفوز، أمام الزمالك سجلت هدفين وأهدرت ركلتي جزاء أمام الزمالك بلاعبيه المميزين وأهدر أيضاً الزمالك الفرص، وكل لاعبي الزمالك قادرون على صناعة الفارق في كرة واحدة وكل لاعب بالزمالك (ثقيل)".

وأتم ماهر تصريحاته، بقوله:"والنتيجة 2 - 2 أمام الزمالك كنت طمعان في الفوز، ناس تقول آمن النتيجة ولكن نقطة تختلف عن ثلاثة، الثلاثة نقاط هدفي ونضغط على الأهلي والزمالك وبيراميدز هذه هي الشخصية وهذه هي الفرق الكبيرة وهذا هو النادي المصري..أقول للاعبين نحن في المركز الثالث ولكن لم نحقق شيء، أتمنى الاستمرار خلف الأهلي والزمالك".

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