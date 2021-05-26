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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقاطعة بعد القبض على صحفي معارض.. القصة الكاملة لأزمة طائرة بيلاروسيا

رومان بروتاسيفيتش
رومان بروتاسيفيتش

تصاعد الغضب الدولي بسبب اعتقال صحفي بيلاروسي معارض يدعى "رومان بروتاسيفيتش"، بعد إجبار طائرة ريان إير التي كان يستقلها على الهبوط، ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن القصة كاملة بعد اعتقال رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية.

كانت رحلة (رايان اير FR4978) متجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى فيلنيوس في ليتوانيا بعد ظهر يوم الأحد، وقال الركاب إن الرحلة كانت هادئة وبدأت الطائرة في الهبوط التدريجي إلى فيلنيوس عندما قامت بتغيير مفاجئ في مسارها.

إدعاء كاذب


وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصدرت وزارة النقل البيلاروسية بيانا قالت فيه: "مراقبو الحركة الجوية وجدوا قنبلة على متنها ويمكن تفعيلها فوق فيلنيوس". على الرغم من أن الطائرة كانت أقرب إلى فيلنيوس من عاصمة بيلاروسيا ، فقد طُلب من الطيار أن يتحول إلى مينسك. في الساعة 09:47 ليعلن الطيار بعدها حالة الطوارئ.

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وجعل هذا البيان، الأمر يبدو كما لو أن الطاقم قد طلب الهبوط في مينسك، ثم هبطت الطائرة في الساعة 10:16 بتوقيت جرينتش، حيث رافقت طائرة ميج عسكرية الطائرة إلى المطار، وزعم المعارض البارز بافيل لاتوشكو أن بيلاروسيا هددت بإسقاط الطائرة.

وقالت زعيمة المعارضة المنفية في بيلاروسيا "سفيتلانا تيخانوفسكايا"، يوم الاثنين، إنها كانت على نفس الرحلة قبل أسبوع، وعندما نزل ركاب الطائرة البالغ عددهم 126 راكبا، ألقت الشرطة القبض على بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيجا.

وزعمت بيلاروسيا في وقت لاحق أنه تم تحويل مسار الرحلة بسبب تهديد بوجود قنبلة من حماس ، لكن الحركة الفلسطينية المسلحة نفت أي تورط لها، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الادعاء البيلاروسي بأنه "غير معقول على الإطلاق".

بروتاسيفيتش وصديقته


 بروتاسيفيتش هو محرر سابق لـ Nexta ، وهي جهة إعلامية معارضة لقناة (تيليجرام ماسنجر - Telegram messenger) الشهيرة، غادر بيلاروسيا في عام 2019 ليعيش في المنفى في ليتوانيا، وأصبحت Nexta قناة مهمة للمتظاهرين الذين يتحدون الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 في بيلاروسيا ، والتي تمت إدانتها على نطاق واسع باعتبارها مزورة.

بعد هبوط طائرة ريان إير يوم الأحد ، قال شهود إن بروتاسيفيتش كان خائفا للغاية، خاصة أنه يعاني من مرض في القلب، وعبر والده عن خوفه من أن يتعرض ابنه للتعذيب، لكن في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين ، قال بروتاسيفيتش إنه يتمتع بصحة جيدة ويبدو أنه اعترف بجرائم اتهمته بها الدولة البيلاروسية.

وقال النشطاء ، بمن فيهم زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد ، إنهم يعتقدون أن السيد بروتاسيفيتش تحدث تحت الإكراه، وبحسب والدة صوفيا سابيجا ، كان الزوجان عائدين من عطلة في اليونان وتم نقل الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إلى سجن مينسك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم إبلاغها بأن صوفيا سابيجا محتجزة لمدة 72 ساعة للاشتباه في ارتكابها جرائم في أغسطس وسبتمبر 2020 ، وأن بيلاروسيا ستقرر بعد ذلك، وعلى الرغم من أنها مولودة في روسيا ، فقد قضت معظم حياتها في بيلاروسيا ، على حد قول زميل لها، وأضاف أنها لم تكن ناشطة في المعارضة.

احتجت جامعتها على تصرفات السلطات البيلاروسية، حيث قالت والدة السيدة سابيجا، آنا دوديتش ،  إن صوفيا لم تكن تعمل مع زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا في ليتوانيا، وأنها تعرفت على رومان منذ حوالي عام ونصف فقط.

من غيره لم يعد إلى الطائرة؟


بخلاف رومان بروتاسيفيتش وصديقته، يُعتقد أن ثلاثة ركاب آخرين على الأقل بقوا في بيلاروسيا، حيث رفض تلفزيون بيلاروسيا التقارير التي أفادت بأن العديد من عملاء المخابرات كانوا على متن الطائرة ووصفوها بأنها تخيلات مريضة وخيالية، ووأشار مايكل أوليري، رئيس شركة رايان إير، إلى أن عملاء الكي جي بي ربما كانوا على متن الطائرة.

ما العقوبة التي يواجهها بروتاسيفيتش؟


ويواجه الصحفي تهماً بتنظيم اضطرابات حاشدة بعد تغطيته لأحداث انتخابات 2020 الرئاسية من الخارج، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

عندما هبطت الطائرة في مينسك ، قال بروتاسيفيتش لأحد الركاب الآخرين: "عقوبة الإعدام تنتظرني هنا"، وبحسب بعض التقارير ، فإن جرائم الإرهاب يعاقب عليها بالإعدام في بيلاروسيا.

وتعد بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق التي لا تزال تصدر وتنفذ أحكام الإعدام، على الرغم من عدم إعدام أي سجناء العام الماضي، فقد أُعدم اثنان في عام 2019، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

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