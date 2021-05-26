كل حاجة باظت.. خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة من جديد

قال خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، إن "كل حاجة باظت"؛ بسبب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

وأضاف الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "أقول لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد الذي أحترمه وأثق به، لا تلعبوا أي مباراة في بطولة الدوري؛ حتى يلعب الأهلي مؤجلاته، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الأهلي عبر عصوره، عندما كانوا يطالبون بلعب الزمالك لمبارياته المؤجلة أولا".

وأكمل: "هذا ليس خطأ النادي الأهلي، الأهلي من حقه أن يدور على مصلحته، ولكن لا يخرج ويقول مبدأ تكافؤ الفرص، والزمالك يجب أن يبحث عن مصلحته، واتحاد الكرة ومسؤوليه لديهم مصالح مع نادي".

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واستطرد: "كانت هناك أخطاء تحكيمية في مباراة المصري والزمالك، ولا يليق أن يتحدث رضا البلتاجي عن طارق حامد بهذا الشكل، بعد تريقته، وقوله: إنه يستحق الطرد من 7 سنين، وهو أحد أفضل اللاعبين في مصر، ولكن لا يقدر أحد يتحدث عن وليد سليمان غير قناة الزمالك، ونتحدث عنه؛ لأنه لاعب مهاري، ولاعب آذى لاعبا من فريقي، وأقعده في بيته لمدة 8 أشهر".

واختتم الغندور تصريحاته: "كل حاجة باظت؛ بسبب ما يفعله أحمد مجاهد واتحاد الكرة، والكل يعمل ضد نادي الزمالك".