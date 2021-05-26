عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من الكواليس .. أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات مسلسل النمر

مسلسل النمر
مسلسل النمر

استعاد الفنان أحمد عبد الله محمود ذكرياته في مسلسل "النمر" الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".
 

وظهر أحمد عبد الله محمود بصحبة النجم محمد عادل إمام ومحمود حافظ ومحمد مهران، نالت إعجاب متابعيه.
 

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
 

مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

 


 

محمد امام محمود حافظ نرمين الفقي محمد رياض الفنانة هنا الزاهد احمد عبد الله محمود شهر رمضان كواليس محمد عادل امام عرض الفنان محمد امام مسلسل النمر

ترشيحاتنا

تكرار الذنب بعد التوبة.. تعرف على السبب والعلاج

لأول مرة.. قانون أمريكي يسمح للجميع بحمل سلاح بدون ترخيص في الشارع

السعودية.. التفاصيل الكاملة لقرار التأمين على عقد العمالة المنزلية

علي ماهر عن هدف أموتو في الزمالك: يتدرب عليه كثيرا.. وأتمنى الاستمرار خلف القطبين

رامي رضوان يستعيد ذكرياته مع الراحل سمير غانم

بسبب فيروس كورونا .. رجل يعاني من فتق بـ حجم كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

بسبب فيروس كورونا .. رجل يعاني من فتق بـ حجم كرة القدم

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ