بصورة من الكواليس .. أحمد عبد الله محمود يستعيد ذكريات مسلسل النمر

استعاد الفنان أحمد عبد الله محمود ذكرياته في مسلسل "النمر" الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".



وظهر أحمد عبد الله محمود بصحبة النجم محمد عادل إمام ومحمود حافظ ومحمد مهران، نالت إعجاب متابعيه.



مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.



مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.







