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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعين واحدة وبدون أنف.. ميلاد خنزير مثير للرعب في البرازيل

صدى البلد

بعين واحدة وعيوب خلقية انتشرت صور مروعة لـ خنزير "سايكلوبس" مصاب بـ طفرة جينية نادرة تسببت في ولادته بعين واحدة كبيرة في منتصف جبهته وبدون أنف، ولكن الخنزير لم يصمد كثيرًا أمام تلك العيوب الخلقية وتوفي بسبب صعوبة التنفس.

وُلد الخنزير الصغير النادر، في منطقة ريفية، وهي منطقة برونوبوليس بولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل في 20 مايو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وتظهر الصور، كيف أن الخنزير العملاق بعين واحدة كبيرة في منتصف جبهته وبروز قصير يشبه الجذع في مكان أنفه، ويمكن رؤية نتوء آخر يشبه الجذع متدليًا فوق عينه المنتفخة؛ مما يعطيها مظهرًا يشبه الكائن الفضائي.

ومات الخنزير الصغير في النهاية بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وذلك بعد ولادته بفترة وجيزة؛ نظرًا لأنه يفتقر إلى أنف.

وجرى الإبلاغ عن حالات مماثلة في الصين والأرجنتين وأماكن أخرى في البرازيل، وفي هذه الحالات، ماتت الخنازير أيضًا بعد الولادة بقليل.

وقد يكون الخنزير قد عانى من اضطراب خلقي يسمى cyclopia، عندما يفشل الدماغ الجنيني في تقسيم مدارات العين بشكل صحيح إلى تجويفين، وذلك لأن بعض البروتينات يتم التعبير عنها بشكل غير لائق، مما يتسبب في فشل الدماغ في تطوير تجويف العين، فينتج عنه فص بصري واحد، وفص شمي واحد.

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وعلى الرغم من ندرة حدوثه؛ إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الصغار، والعديد منها محفوظ في المتاحف الطبية، فقد تم العثور على مادة سامة يعتقد أنها تسبب داء الزنبق، في زنبق الذرة في كاليفورنيا (Veratrum californicum)، والتي يمكن ابتلاعها عن طريق الرعي؛ مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في نسلها.

بعين واحدة أنف العيوب الخلقية الخنزير طفرة جينية

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