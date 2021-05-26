عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير داخلية الكويت : ارتفاع جرائم العنف والتزوير في ظل كورونا

وزير داخلية الكويت:
وزير داخلية الكويت: ارتفاع جرائم العنف والتزوير في ظل كورونا

أكد وزير داخلية الكويت الشيخ ثامر العلي، حرص المؤسسة الأمنية على التعامل مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، والآثار التي خلفتها على مدى عامين منذ بدء الجائحة وما ترتب عليها من ارتفاع في معدل الجريمة حول العالم.

 

وقال وزير الداخلية الكويتي في كلمة بمناسبة مؤتمر علمي بعنوان "ظاهرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا" والذي نظمته الوزارة عبر المنصة الافتراضية "زووم" إن "الداخلية رصدت جرائم جديدة متعددة الأشكال وتصدت لها، ومنها جرائم العنف والجرائم الإلكترونية، إضافة الى الجرائم التي تتعلق بالاحتيال والتزوير، وبث الإشاعات بهدف التخريب والإساءة".

وأشار إلى أهمية نشر وسائل الوقاية والحماية لتجنب الوقوع في الجريمة، الى جانب اهمية تفعيل دور الإعلام الأمني لنشر التوعية ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.

الكويت توجه طلبا عاجلا لجامعة الدول العربية بشأن فلسطين

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

كما أكد العلي حرص القيادة السياسية على معالجة كل الجرائم التي خلفتها الجائحة، مشيدا بالتوجيهات السامية بهذا الشأن.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، إن أبرز ما رصدته الاجهزة الأمنية خلال فترة الجائحة هو ميل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من عدم صحتها ورغم قيام الأجهزة الرسمية للدولة بالتعليق على تلك الشائعات ونفيها.

وأوضح أن المتلقي يصر على الانجراف خلف هذه الشائعات، متسائلا عن السبب الذي يدفع بعض المواطنين إلى اتخاذ هذا السلوك الغريب.

فيما أكد المشاركون في المؤتمر على أن وزارة الداخلية بجميع منتسبيها وعلى رأسهم الوزير قد نجحت في معالجة الآثار السلبية للجائحة إلى حد كبير، موضحين أن انتشار رجال الشرطة والمسؤولين عن الوضع الأمني قد ساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الجرائم بنسبة قد تصل إلى 50%.

الكويت وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي كورونا الكويت اخبار الخليج

موضوعات متعلقة

الكويت تدعو لعقد دورة استثنائیة للجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان غدا بشأن فلسطين

الكويت توجه طلبا عاجلا لجامعة الدول العربية بشأن فلسطين

أمير الكويت يبعث برسالة إلى العاهل الأردني

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن إحصائية صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر على كوكب الأرض غدا

باقة أقل من 250 ألف جنيه..3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

بعد جدل القبض على صحفي في طائرة.. ما تأثير الإجراءات الصارمة المتخذة ضد بيلاروسيا؟

بيلاروسيا تعلن إغلاق سفارتها في كندا.. و"ترودو" يهدد بتشديد العقوبات

تشمل العلاوات| 5 اختصاصات لـ المجلس القومي للأجور.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ