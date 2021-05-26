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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب غزل المحلة يشكو تلاحم مبارياته في الدوري

خالد عيد
خالد عيد

أعرب خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بنادي غزل المحلة، عن استيائه من ضغط المباريات الذي يتعرض له فريقه خلال الموسم الجاري من الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد، في تصريحات لفضائية “أون سبورت”، عقب مباراته أمام أسوان: "وصلنا من الجونة لأسوان وسنستقل الطائرة يوم غد، ولدينا مباراة أمام مصر المقاصة، ولا أعلم كيف سأنظم جلسات الاستشفاء للاعبين".

وتابع المدير الفني لغزل المحلة: "طالبنا اتحاد الكرة بيوم راحة، ولكن سنعود للقاهرة اليوم 26 مايو، للتدرب يوم 27 ثم نواجه مباراة المقاصة".

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وتطرق عيد لمباراة فريقه أمام أسوان، قائلاً: "هي خسارة غير متوقعة ولكن الحمد لله، كنا الأفضل ولكنهم سجلوا من ركلة ثابتة وأهدرنا أكثر من كرة، وكان من الممكن أن نفوز بسهولة، ولكن أرى أن الأداء ليس على المستوى، ولدينا مشكلة في الإيجابية أمام المرمى".

واختتم مدرب غزل المحلة تصريحاته: "نعاني من مشكلة عدم وجود رأس حربة لإنهاء الفرص، فهناك فرص كثيرة أُهدرت برعونة".

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