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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإسماعيلي: إبراهيم عثمان تخلص من معاونيه.. وإيهاب جلال أعاد هيمنة الفريق

إيهاب جلال
إيهاب جلال

قال محسن عبد المسيح، نجم النادي الإسماعيلي السابق، إن الاستقرار الإداري الذي يعيشه الفريق في الفترة الحالية؛ هو السبب الرئيسي في عودة الدراويش إلى الطريق الصحيح، وتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية.

وأضاف عبد المسيح، في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر قناة “Ten”: إبراهيم عثمان نجح في التخلص من معاونيه الذين تسببوا في زعزعة استقرار النادي منذ أكثر من موسم، كما أنه فَضَّلَ مصلحة كيان الإسماعيلي عن أي شيء آخر؛ وهو الأمر الذي أثَّر إيجابا على مسيرة الفريق وعودته إلى المسار الصحيح.


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وأشاد محسن عبد المسيح، بأداء لاعبي الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال، منذ توليه تدريب الفريق، واصفاً إياه بـ"المنقذ" الذي أعاد الهيمنة والروح إلى اللاعبين.

وأردف عبد المسيح: “التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي خطوة جيدة جدا من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، رغم أنها تأخرت كثيرا”.

واختتم تصريحاته: "نجح جلال في تأهيل اللاعبين نفسيا، وتولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية بعد رحيل أكثر من جهاز فني، كان آخرهم البوسني دراجان يوفيتش، الذي قدم عروضا جيدة مع الدراويش، وظهرت بصماته في عدة مباريات، لكن النتائج لم تساعده على الاستمرار؛ فقدم اعتذاره إلى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة".

النادي الاسماعيلي الدراويش ابراهيم عثمان إيهاب جلال محسن عبد المسيح

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