الطويلة عن أزمة إبراهيم حسن: وحيد "يضحك" على جمهور الإسماعيلي بتصريحات غير صحيحة

قال محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إن علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي يدلي بتصريحات، بشأن أزمة إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلي السابق ونجم بيراميدز الحالي، بشكل يومي، في مختلف المحطات الفضائية، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الطويلة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : علاء وحيد “بيضحك” على جمهور الإسماعيلي، ويصرح يوميا بأن هناك اجتماعات بين إدارة ناديي الإسماعيلي والنجوم لبحث حل الأزمة الخاصة بإبراهيم حسن، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن .

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واختتم الطويلة: حصلت على حُكم رسمي من المحكمة الدولية الرياضية بإيقاف النادي الإسماعيلي عن قيد أي لاعبين جدد، لكني تنازلت عن هذا الحق؛ حرصا على مصلحة الدراويش وتقديرا لجماهيره، كما أنه تم خصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي؛ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة إبراهيم حسن، وأمهلنا مجلس إدارته مهلة لسداد المبلغ، وفي حالة عدم التزامهم بالمتفق عليه؛ سيزيد عدد النقاط المخصومة إلى 6، ثم إلى 9.