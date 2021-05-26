عبد المسيح : تجربة جلال مع الإسماعيلي أثبتت نجاحه.. وقد أخوض الانتخابات المقبلة

أكد محسن عبد المسيح نجم النادي الإسماعيلي السابق أن الفريق اختلف اختلافاً جذرياً في كافة النواحي منذ تولي إيهاب جلال وجهازه الفني تدريب الفريق هذا الموسم .

وأضاف عبد المسيح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : إيهاب جلال قَبِلَ التحدي في ظروف صعبة بعد تراجع نتائج الفريق ، وكثرة تغيير الأجهزة الفنية ، وقد كان بمثابة تحدِ خاص بالنسبة له كمدير فني ، خاصةً في ظل ما يتردد حول عدم نجاحه في قيادة الأندية الجماهيرية مثل الزمالك والمصـري .

وخرج إيهاب جلال مع الزمالك من الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي ، كما لم يظهر بصماته مع النادي المصري وتراجعت نتائج الفريق البورسعيدي بشكل كبير.

وأردف عبد المسيح :" لذلك فإن تجربة جلال مع الدراويش والانتصارات المتتالية التي حققها ، أثبتت نجاحه مع الأندية الجماهيرية ، وليس أندية الشركات فقط مثل تجربة تليفونات بني سويف و مصر للمقاصة وأخيراً إنبي.

كما أكد محسن عبد المسيح أنه يفكر في خوض الإنتخابات المقبلة للدراويش على مقعد العضو في حالة ظهور إسم قوي على الساحة خلال الفترة المقبلة .

وأضاف :" أتمنى خدمة النادي الإسماعيلي من أي موقع وتحت أي ظرف ، وإذا كانت مصلحة النادي في تواجدي ، سأعلن ترشحي على الفور ، كما أتمنى رؤية خالد بيومي وحسني عبد ربه في المجلس القادم ، فهم كوادر مميزة وذات قيمة كبيرة ولديهم شعبية كبيرة بين جماهير الدراويش .

واختتم عبد المسيح : حسني عبد ربه لا يصلح لرئاسة النادي في الفترة الحالية ، الأمر يتطلب إلى المزيد من الخبرة ، ومسئولية رئاسة النادي صعبة ، ولذلك أنصح عبد ربه بالدخول على مقعد العضو لاكتساب الخبرات الكافية .