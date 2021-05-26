بيلاروسيا تعلن إغلاق سفارتها في كندا.. و"ترودو" يهدد بتشديد العقوبات

أعلنت بيلاروسيا أنها تعتزم إغلاق سفارتها لدى كندا، وذلك تزامنا مع تهديد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بتشديد عقوبات على النظام البيلاروسيـ المتهم بتحويل مسار طائرة أوروبية، واعتقال معارض كان على متنها.

وقالت سفارة بيلاروسيا في كندا، في بيان: إنها "ستعلق أنشطتها في سبتمبر 2021"، لكنها ستوقف الخدمات القنصلية؛ مثل طلبات التأشيرة، وغيرها من الوثائق، عتبارا من 10 يوليو، مشيدة بـ24 عاما من "التعاون المفيد للطرفين".

فيما قال القائم بأعمال السفارة، إيفجيني روساك، إن المرسوم، وُقِّعَ في 22 مايو الجاري، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

جاء ذلك، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: إن "سلوك النظام البيلاروسي فاضح وغير قانوني وغير مقبول إطلاقا".

وأضاف ترودو "كندا كانت فرضت عقوبات ضد بيلاروسيا، وستدرس خيارات أخرى"، داعيا إلى "الإفراج الفوري" عن الصحفي رومان بروتاسيفيتش.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا مغلقا، اليوم الأربعاء؛ يبحث خلاله الأزمة مع بيلاروسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي حظر الطيران فوق المجال الجوي لبيلاروسيا؛ ردا على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، المتهم بتحويل مسار طائرة، وتوقيف معارض كان بين ركابها.

واستجاب عدد من شركات الطيران لتوصيات الاتحاد الأوروبي بتجنب الطيران في المجال الجوي البيلاروسي، فيما أغلق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات البيلاروسية.