قصة نجم| حكاية "النينو" توريس.. عشق التحدي منذ الصغر وتوِّجَ استثنائيًا بكأس العالم

أعلن النجم الإسباني فيرناندو توريس، مهاجم أتليتكو مدريد السابق، اليوم، عودته لممارسة كرة القدم من جديد، بعد عامين على اعتزاله.

وكتب توريس من خلال حسابه الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا أفهم الحياة بطريقة واحدة فقط، وهي اللعب؛ لذلك أنا قررت العودة، يوم الجمعة سأعلن أين سأعود مرة أخرى".

وفى السطو التالية يستعرض صدى البلد قصة نجم لُقب بـ " النينو توريس"..

ولد فيرناندو توريس في 20 مارس عام 1984 في فوينلابرادا في العاصمة الإسبانية مدريد، أحبَّ أتلتيكو مدريد منذ صغره، فوالده و جدّه كانا مُشَجّعين للفريقِ، بدأَ اللعبَ معه منذ منتصف التسعينيات حتى عام 2007، انتقلَ بعدها إلى ليفربول ثم تشيلسي وميلان قبلَ أن يعودَ لناديه الأساسي عام 2014.

حقّقَ توريس العديدَ من الألقابِ في مسيرته أهمها لقب كأس العالم عام 2010 مع المنتخب الإسباني. أعلنَ مغادرته أتلتيكو مدريد عام 2018، ولعبَ آخرَ مباراةٍ له في 20 مايو الجاري.

وعندما كان في العاشرة من عمره، لعب لفريق رايو 13 وسجل 55 هدفًا في موسمٍ واحد، وهو ماجعل نادي الأتلتيكو يقدم له فرصة أداء التجارب مع الفريق، ونجح بمهاراته في الدخول لفريق الشباب في عام 1995.

بطولات فيرناندو توريس

شارك توريس مع أتلتيكو مدريد عام 1998 في كأس نايك وحققوا الفوز بها وبعدها بعام وقّع أتلتيكو مع توريس أول عقدٍ احترافي له.

مثّل توريس المنتخب الإسباني في البطولة الأوروبية تحت 16 عاما، ثم تحت 19 عاما، وحقق المنتخب الفوز في البطولتين وتم اختيار توريس كأفضل لاعبٍ في البطولتين.

بدأ توريس اللعب مع الفريق الأول في أتلتيكو عام 2001 وسجل هدفه الأول في 27 مايو من ذلك العام، ولكن الفريق سقط في ذلك العام إلى الدرجة الثانية. عاد بعدها أتلتيكو في الموسم التالي إلى الدرجة الأولى، وتم اختيار توريس عام 2003 ليكون قائد الفريق.

سجل توريس أول أهدافه مع المنتخب الإسباني الأول في عام 2004 في مباراةٍ ضد ايطاليا، وشارك مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2006 وخرجوا من الدور الثاني.

عام 2007، انتقل توريس إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وبدأ نجمه يلمع كمهاجم هداف، حيث أصبح أسرع لاعبٍ يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي وذلك خلال أقل من عامين.

وعلى صعيد المنتخب، شهد عام 2008 تتويج توريس مع المنتخب الإسباني بلقب أمم أوروبا، فيما تُوّجوا عام 2010 بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، وهو يعتبر أهم ألقاب توريس العالمية.

انتقل المهاجم الإسباني عام 2011 من ليفربول إلى تشيلسي الإنجليزي، ولم يحقق توريس نفس النجاح والتألق مع تشيلسي رغم فوزه معهم بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، وتسجيله الهدف الذي ضَمِن تأهلهم للنهائي على حساب برشلونة في ملعب الكامب نو.

لعب توريس بعدها مع فريق إي سي ميلان لفترةٍ قصيرة كإعارة قبل أن يعود إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد في كانون ديسمبر عام 2014.

وصل مع أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، لكنهم خسروا بركلات الترجيح أمام عدوهم اللدود ريال مدريد للمرة الثانية.

في آخر سنواته مع أتلتيكو، حقّق توريس لقب الدوري الأوروبي، قبل أن يلعب آخر مباراةٍ له مع النادي عام 2018.

وقرر توريس، الاعتزال، في 21 يونيو 2019، بعد عام قضاه في الدوري الياباني، بقميص فريق ساجان توسو، عقب الرحيل عن أتلتيكو مدريد.