فركش.. انتهاء تصوير مشاهد فيلم آل هارون

أفلام 2021..

احتفل أبطال فيلم آل هارون والقائمين عليه، بانتهاء أعمال التصوير، وسط حضور جميع الفنانين المشاركين في العمل، والمنتج حسني محمود.

وفي وقت سابق، انتهى صناع فيلم آل هارون من تصوير آخر المشاهد في إحدى فيلات المنصورية، والتي شهدت إقامة سرادق عزاء ضخم ضم مجاميع كثيرة، ويعتبر من الديكورات الرئيسية في الفيلم.

وعبر المنتج حسني محمود، عن سعادته بانتهاء تصوير المشاهد، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض في سينمات مصر والوطن العربي قبل عيد الأضحى المبارك.



ووجه التحية للنجم الكبير أحمد وفيق، على المجهودات الكبيرة التي قدمها للفيلم، وبشكل بعيد تماما عن كونه أحد أبطال العمل، بل قدمها كصديق لإنجاح الفيلم.

أبطال فيلم آل هارون

فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم “منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، إيهاب فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، وائل خليل، حمدي هيكل” وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، وينتمي لنوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تتداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

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