مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجْر 3:14 ص

صلاة الشروق 4:56 ص

آذان الظُّهْر 11:52 ص

آذان العَصر 3:29 م

آذان المَغرب 6:49 م

آذان العِشاء 8:19 م



مواعيد الصلاة في الإسكندرية

آذان الفجر 3:14 ص

صلاة الشروق 4:58 ص

آذان الظهر 11:56

آذان العصر 3:36

آذان المغرب 6:55 م

آذان العشاء 8:27 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

آذان الفجر 3:08

صلاة الشروق 4:50 م

آذان الظهر 11:48 م

آذان العصر 3:25 م

آذان المغرب 6:45 م

آذان العشاء 8:15 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

آذان الفجر 3:25

صلاة الشروق 4:59 ص

آذان الظهر 11:46 ص

آذان العصر 3:10

آذان المغرب 6:33 م

آذان العشاء 7:55

