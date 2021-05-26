عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 26 مايو، 14 شوّال 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

آذان الفجْر 3:14 ص
صلاة الشروق 4:56  ص
آذان الظُّهْر 11:52 ص
آذان العَصر 3:29 م
آذان  المَغرب 6:49 م
آذان العِشاء 8:19 م
 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

آذان الفجر 3:14 ص
صلاة الشروق 4:58  ص
آذان الظهر 11:56
 آذان العصر 3:36
 آذان المغرب 6:55 م
آذان العشاء 8:27 م.  
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
آذان الفجر 3:08
صلاة الشروق 4:50 م
آذان الظهر 11:48 م
آذان العصر 3:25 م 
آذان المغرب 6:45 م
آذان العشاء 8:15  م.         
 

مواقيت الصلاة فى أسوان  
آذان الفجر 3:25
صلاة الشروق 4:59 ص
آذان الظهر 11:46 ص
آذان العصر 3:10
آذان المغرب 6:33 م
آذان العشاء 7:55   
 

مصر الصلاة الاسكندرية المغرب الشروق الاسماعيلية موقع صدى البلد محافظات محافظات مصر مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء القاهرة أذان الفجر الصلاة اليوم

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك| وزير التعليم يكشف أهم ملاحظات الثانوية العامة.. آخر مستجدات لقاح كورونا في مصر.. البحوث الفلكية تحذر من زلزال قادم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر

حدث ليلاً| 1180 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة.. مصدر أمني يكشف حقيقة خطف الفتيات بالقليوبية.. قصف إسرائيلي عنيف على غزة

حدث ليلا| 1150 إصابة ووفاة جديدة بكورونا.. مقتل وإصابة 7 في قصف إسرائيلي على سوريا.. الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد العالم بكارثة

حدث ليلا| إصابات كورونا تتجاوز الألف حالة.. اعتزال أحمد الأحمر اللعب الدولي.. ولي العهد السعودي: لن نعتمد على النفط مجددًا

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بدون جمهور

حدث ليلاً| ارتفاع إصابات ووفيات كورونا والصحة تحذر.. عودة مدبولي من ليبيا.. انسحاب الأندية الإنجليزية من السوبر الأوروبي.. الحكم على قاتل جورج فلويد وبايدن يعلق

ترشيحاتنا

مصادر سودانية تُرجِّح: المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بدأت.. وإثيوبيا ترد

كيم كاردشيان ترفض دفع مرتبات العاملين بالمنزل

9 أماكن لا يسمح بوضع إعلانات أو لافتات بها.. تعرف عليها

لقائدي السيارات.. 15 نصيحة لتجنب الحوادث خلال الشبورة المائية صباحا

نهائي الدوري الأوروبي.. تاريخ اليونايتد يصطدم بطموح أول لقب قاري لـ فياريال

خدمات تهمك| درجات الحرارة اليوم.. الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض.. أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ