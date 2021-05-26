نهائي الدوري الأوروبي.. تاريخ اليونايتد يصطدم بطموح أول لقب قاري لـ فياريال

يلتقي العملاق الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد، الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع نادي فياريال الإسباني، في مواجهة مثيرة في نهائي الدوري الأوروبي "يوروباليج"، على إستاد "بي جي إى أرينا جدانسك" في بولندا، حيث يصطدم اليونايتد الباحث عن ثاني ألقابه في هذه البطولة بعد تحقيق اللقب موسم 2016-2017، بطموح فريق الغواصات الصفراء الذي يتطلع لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه.



وستكون مدرجات ملعب "بي جي إي أرينا جدانسك" ممتلئة بنسبة 25 بالمائة من قدرة استيعابها، حيث سيحضر المباراة قرابة 9500 متفرج.



تاريخ الفريقين على المستوى الأوروبي

يتطلع مانشستر يونايتد القادم من البطولة الأوروبية الأهم "دوري أبطال أوروبا"، إلى التتويج باللقب ليضيف إلى خزائنه البطولة التاسعة على المستوى القاري والعالمي، بالإضافة إلى الحصول على 12.6 مليون جنيه استرليني فقط، وهي المكافأة التي سيحصل عليها بطل هذه المسابقة الأوروبية.



وحقق نادي الشياطين الحمر من قبل دوري أبطال أوروبا (3 مرات) أعوام 1967-1968، و1998–1999، و2007–2008، بينما حقق لقبًا وحيدًا لكل من مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1990–1991، وكأس السوبر الأوروبي عام 1991، وكأس الإنتركونتيننتال عام 1999، وكأس العالم للأندية عام 2008، والدوري الأوروبي موسم 2016-2017، وهو آخر ألقاب اليونايتد الأوروبية.



ويسعى النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، للفوز بأول ألقابه منذ توليه مسئولية الفريق، فرغم تطور مستوى الفريق على يديه، لكنه لم ينجح في الفوز بأي بطولة منذ قدومه إلى معقل أولترافورد في ديسمبر 2018، حيث تعرض للهزيمة في 4 مباريات لعبها في الدور قبل النهائي.



وفي المقابل، يسعى فياريال، بقيادة الإسباني أوناي إيمري، إلى الحصول على أول لقب قاري في تاريخه، وكذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.



ويعتبر وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2005-2006 هو أبرز إنجازاته الأوروبية عبر التاريخ.



ورغم أن فياريال لم يفز بأي بطولة كبرى من قبل؛ إلا أن مديره الفني "إيمري"، صاحب سجل حافل في هذه البطولة، فهو أكثر المدربين نجاحاً في المسابقة؛ بعدما قاد إشبيلية إلى إحراز لقب البطولة لثلاث مواسم متتالية بين 2014 و2016، كما وصل مع أرسنال إلى المباراة النهائية عام 2018، ولكنه خسر اللقب أمام جاره اللندني تشلسي.



ويخوض إيمري النهائي الأوروبي الخامس له، ليعادل رقم السير الاسكتلندي أليكس فيرجسون والمدرب الإيطالي جوفاني تراباتوني، حيث قادا فرقهما إلى أكبر عدد من النهائيات في مختلف المسابقات الأوروبية.

مشوار الفريقين في البطولة

خرج مانشستر يونايتد من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام لايبزج الألماني في المباراة الختامية لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة التي تسببت في إقصائه من البطولة الأوروبية الأهم، وأعادته مجددًا إلى منافسات الدوري الأوروبي.



وخلال مشوار البطولة، تخطى اليونايتد عقبة ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ32، وميلان الإيطالي في الدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز غرناطة في ربع النهائي، وبعدها فاز على روما الإيطالي في نصف النهائي، ليبلغ النهائي القاري الرابع عشر في تاريخه.



في المقابل، بدأ فياريال البطولة من دوري المجموعات حيث تصدر المجموعة التاسعة، وبعدها تخطى عقبة ريد بول سالزبورج النمساوي في دور 32، وفي دور ثمن النهائي، تأهل فياريال على حساب دينامو كيف الأوكراني، وصعد للدور ربع النهائي، ليواجه دينامو زغرب الكرواتي، وفاز عليه 3-1 بمجموع المباراتين، وبعدها تخطى عقبة أرسنال الإنجليزي ليبلغ النهائي القاري الأول في تاريخه.

أبرز نجوم الفريقين في البطولة

يعول فياريال كثيرًا على مهاجميه باكو الكاسير، وجيرارد مورينو، اللذان يتصدران قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف لكل منهما، ويطمحان إلى استثمار الفرصة الذهبية في مباراة اليوم، وإحراز هدف أو أكثر من أجل المنافسة على لقب هداف البطولة، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة بورخا مايورال لاعب روما الإيطالي، وبيزي لاعب بنفيكا البرتغالي، ويوسف يازيجي لاعب ليل الفرنسي، برصيد 7 أهداف لكل لاعب.



في المقابل، يضع مانشستر يونايتد أمالاً كبيرة على كل من البرتغالي برونو فيرنانديز والأوروجوياني إدينسون كافاني، اللذان يتصدران قائمة هدافي الفريق برصيد 5 أهداف لكل منهما، إلى جانب النجم الإسباني خوان ماتا، والفرنسي بول بوجبا، والمهاجم الإنجليزي راشفورد، والهولندي فان دي بيك.