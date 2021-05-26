رئيس جامعة الوادي الجديد يختتم البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية

اختتم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديدـ فاعليات البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية وبحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكـــــيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الاداري بالجامعة.

وقال الدكتور محمود الكـــيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادي الجديد أن اليوم هو اليوم الأخير من البرنامج التدريبي والذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية اشتملت على ثماني موضوعات منها التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والجوانب المالية والقانون في الجامعات والقضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الازمات والمخاطر وتنمية الموارد الذاتية للجامعة .

اقرأ ايضا:

وحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المتخصصين في المجالات الادارية والمالية والقانونية.

وقد شارك في ختام فاعليات البرنامج التدريبي الاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و قدم عبد اللطيف دورة عن تنمية الموارد الذاتية للجامعة والتي تناول فيها سبل تنمية الموارد الذاتية للجامعة من برامج أكاديمية وبرامج بينية حديثة ومشروعات بحثية ومشروعات تطوير معامل وبروتوكولات تعاون وإنشاء وحدات ذات طابع خاص وإعلانات.

كما شارك في محاضرات اليوم الاخير المستشارابراهيم جلال المستشار القانوني للجامعة بمحاضرة حول الجوانب القانونية في الجامعات.

وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور محمد محمود المستشار البيئي للجامعة بمحاضرة عن إدارة الأزمات والمخاطر كما تطرق إلى دور الجامعة في الارتقاء بمجتمع الوادي الجديد في شتى المجالات من اجل النهوض بالمجتمع من الجوانب البيئية والاجتماعية .

و أكد رئيس جامعة الوادي الجديد على أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، كما ثمن دور مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.