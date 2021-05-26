عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يختتم البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتم  الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديدـ فاعليات البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية وبحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكـــــيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الاداري بالجامعة.

وقال الدكتور محمود الكـــيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادي الجديد أن اليوم هو اليوم الأخير من البرنامج التدريبي والذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية اشتملت على ثماني موضوعات منها التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والجوانب المالية والقانون في الجامعات والقضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الازمات والمخاطر وتنمية الموارد الذاتية للجامعة .

اقرأ ايضا:

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعي لإنتاج فسائل النخيل والتوت بالخارجة

 وحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المتخصصين في المجالات الادارية والمالية والقانونية. 

 وقد شارك في ختام فاعليات البرنامج التدريبي الاستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و قدم عبد اللطيف دورة عن تنمية الموارد الذاتية للجامعة والتي تناول فيها سبل تنمية الموارد الذاتية للجامعة من برامج أكاديمية وبرامج بينية حديثة ومشروعات بحثية ومشروعات تطوير معامل وبروتوكولات تعاون وإنشاء وحدات ذات طابع خاص وإعلانات.

كما شارك   في محاضرات اليوم الاخير  المستشارابراهيم جلال المستشار القانوني للجامعة بمحاضرة حول الجوانب القانونية في الجامعات.

وحاضر في البرنامج التدريبي  الدكتور محمد محمود المستشار البيئي للجامعة بمحاضرة عن إدارة الأزمات والمخاطر كما تطرق إلى دور الجامعة في الارتقاء بمجتمع الوادي الجديد في شتى المجالات من اجل النهوض بالمجتمع من الجوانب البيئية والاجتماعية .

و أكد رئيس جامعة الوادي الجديد على أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، كما ثمن  دور مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

الوادى الجديد جامعه محافظ الوادي الجديد أعضاء هيئة التدريس جامعة الوادى الجديد أعضاء هيئه التدريس رئيس الجامعة

موضوعات متعلقة

زراعة الوادي الجديد: منح تراخيص 280 مشروعا للثروة الداجنة

ترشيحاتنا

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

مالي.. قائد الانقلاب يسمح لوفد أفريقي بلقاء الرئيس ورئيس الوزراء الموقوفين

فرج عامر مهاجما الإعلام الرياضي: البنا يجب أن يكون قدوة لحكام مصر

عضو لجنة التعليم: قرار سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة يأتي استجابة لمطالب الأسرة المصرية..فيديو

مقاطعة بعد القبض على صحفي معارض.. القصة الكاملة لأزمة طائرة بيلاروسيا

عندما خرج على القانون.. حكاية سيارة كريم عبدالعزيز في هذا الفيلم |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

بشرى سارة.. المتعافون من كورونا لديهم مناعة طويلة الأمد

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

في عيد ميلاد عزيزة راشد.. اعتزلت بعد العار وابنتها فنانة معروفة

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه خمار طويل.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ