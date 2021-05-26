نائب محافظ القاهرة يصطحب ممثلي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين في جولة ميدانية..صور
اصطحب الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية وفد من ممثلي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد احمد منسى للتدريب الميدانى لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات العامة فى المواعيد المحددة.
وتم التأكد من غلق المحلات العامة فى المواعيد المحددة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة وحضور كلا من رؤساء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج.
كما قام بالمرور بنطاق حى الشرابية بحضور رئيس الحى لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال التطوير الجارية بشوارع الحى من رصف الطرق وتركيب بلاط الانترلوك وانارة وتشجير ونظافة طبقا لتنفيذ خطة الرصف.
وشملت الجولة تفقد منطقة ارض حكر السكاكيني القديم والجديد بعد إزالتها وتكسين المواطنين بمساكن المحروسة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخطة تطوير المناطق العشوائية.