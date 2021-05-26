أخبار التكنولوجيا.. واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة.. 10 ميزات استثنائية من أندرويد تصل هاتفك قريبا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي.

واتس آب يتصدر تويتر بعد إتاحة ميزة تسريع الرسائل الصوتية



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #واتس_اب بعد إتاحة ميزة تسريع الفويس نوت.



تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين



أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب ميزة جديدة لجميع المستخدمين فى آخر إصدار له، وهى ميزة تسريع مقاطع الصوت أو الفويس نوت، التى تتيح التحكم في سرعة الرسائل الصوتية، مع عدد من الاختيارات.

تغيير جذرى قادم لهاتفك .. 10 ميزات جبارة من أندرويد 12 .. فيديو



مع اقتراب الإطلاق الرسمي لأحدث نسخة من نظام تشغيل هواتف أندرويد،وهو نظام أندرويد 12 من شركة جوجل، تتكشف مزايا النظام الجديد ميزة تلو الأخرى، ويبدو أنه سيقدم عددا من الميزات الاستثنائية التى باستطاعتها أن تتنافس مع الميزات التي تقدمها شركة آبل على هواتف آيفون.

بأسهل الطرق.. كيفية تحميل فيديوهات فيسبوك على هاتفك

يعد موقع Facebook فيسبوك واحدا من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، وخاصة في الوطن العربي، ويقضي معظمنا الوقت عليه في التصفح ومشاهدة الفيديوهات والصور وغيرها، ولكن يصعب على الكثيرين من المستخدمين تحميل فيديو من فيسبوك عند إعجابهم بأحد الفيديوهات، حيث لا يوفر فيس بوك آلية مباشرة لتحميل الفيديوهات من على فيسبوك مثل يوتيوب.

بنسبة طي 100 %.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهاتفها القادم



حصلت شركة Xiaomi شاومي الصينية على براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي يمكن طيه لأعلى وأسفل بنسبة طي 100 % ، حيث تعتبر الشاشة من أكثر الشاشات مرونة على الإطلاق.

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة في هواتف Google Pixel 6 من جوجل



كشفت تسريبات جديدة، عددا من المفاجآت، حول هواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية حيث ستحصل على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث ستكون هي المرة الأولى التي تطلق فيها جوجل هاتف بهذا القدر.