عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توعية السيدات في سيناء  بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب بسيناء للتوعية بالحصول على لقاح كورونا


نفذ المجلس القومي للمرأة ، بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب لليوم الثاني علي التوالي بمشاركة مديرية الصحة بالمحافظة،  لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا 

 

 وقد استهدفت الحملة قرى/مراكز/ مدن حي التعمير - التلول – حي الكفاح –رابعة –كرم ابونجيلة – وسط المدينة –أبوطويلة - ضاحية السلام –المزرعة المساعيد – الصفا – حى دريم لاند – السكاسكة –حي ال ايوب بإجمالي ٢٥٥٠زيارة و  عدد ٢٥٠٠سيدة وعدد٥٠ من الرجال، 

حيث قام أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، كذلك توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة  في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس ، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .
 

txt

المرمرية .. نبات عشبي له جدوى اقتصادية عالية في شمال سيناء


 

السيدات الحصول كورونا سيناء شمال سيناء المجلس القومى للمرأة

ترشيحاتنا

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

مالي.. قائد الانقلاب يسمح لوفد أفريقي بلقاء الرئيس ورئيس الوزراء الموقوفين

فرج عامر مهاجما الإعلام الرياضي: البنا يجب أن يكون قدوة لحكام مصر

عضو لجنة التعليم: قرار سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة يأتي استجابة لمطالب الأسرة المصرية..فيديو

مقاطعة بعد القبض على صحفي معارض.. القصة الكاملة لأزمة طائرة بيلاروسيا

عندما خرج على القانون.. حكاية سيارة كريم عبدالعزيز في هذا الفيلم |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

بشرى سارة.. المتعافون من كورونا لديهم مناعة طويلة الأمد

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

في عيد ميلاد عزيزة راشد.. اعتزلت بعد العار وابنتها فنانة معروفة

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه خمار طويل.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ