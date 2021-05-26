توعية السيدات في سيناء  بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا



نفذ المجلس القومي للمرأة ، بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب لليوم الثاني علي التوالي بمشاركة مديرية الصحة بالمحافظة، لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وقد استهدفت الحملة قرى/مراكز/ مدن حي التعمير - التلول – حي الكفاح –رابعة –كرم ابونجيلة – وسط المدينة –أبوطويلة - ضاحية السلام –المزرعة المساعيد – الصفا – حى دريم لاند – السكاسكة –حي ال ايوب بإجمالي ٢٥٥٠زيارة و عدد ٢٥٠٠سيدة وعدد٥٠ من الرجال،

حيث قام أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، كذلك توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس ، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .





