وزير التعليم يكشف آليات تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن آليات تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد قررت الوزارة إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 ، بدخول أوراق أخرى من أى نوع

كما أكد وزير التربية والتعليم على انه لن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان ، لأسباب تأمينية تقنية، ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، لأن تكلفة منع الغش عالية جدا.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الوزارة قررت أن توفر تكلفة منع الغش للامتحان الرسمي النهائي .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب الذي لم ينضج بعد عليه أن يعلم أن مصلحته في الامتحان التجريبي أن يحاول ويجرب أن يعتمد على نفسه ، مشددا على أن من يهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : اما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما ، حيث سنطبق قانون الغش بحذافيره ، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بها كل ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومن سيحاول الغش وقتها عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سوف تنعقد، باذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الالكترونية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأي مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الاول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي.

وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم: لن نسمح باستخدام الشبكات لاسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.