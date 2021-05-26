ميار شريف تواجه الرومانية جاكلين في ثاني محطات تصفيات رولان جاروس

تواجه اليوم ميار شريف، الرومانية جاكلين كريستيان، في الدور الثاني من تصفيات بطولة رولان جاروس والتي تقام بفرنسا خلال الفترة من 24 يونيو الي 13 يونيو 2021.

تغلبت ميار في الدور الأول على منافستها "مايا شوالنيسكا" من بولندا في مباراة ماراثونية بين اللاعبتين امتدت لثلاث ساعات كاملة، استطاعت ميار التغلب فيها بمجموعتين لمجموعة واحدة، حيث جاءت نتيجة المجموعات 4-6، 7-5، 6-2.

لتصعد ميار الي الدور الثاني من تصفيات بطولة رولان جاروس، وتواجه الرومانية جاكلين كريستيان، بعد ان استطاعت جاكلين التغلب على الامريكية لويزا شيريكو بنتيجة 6-1، 7-5.

ويشارك أيضا في البطولة محمد صفوت، الذي استطاع الوصول للدور الثاني من تصفيات نفس البطولة، وذلك بعد تغلبه على التركي "سيم ايلكيل" بمجموعتين للاشيء.

وتعتبر بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الكبري حيث يشارك في البطولة العديد من نجوم العالم في التنس، ومنهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم، الاسباني رافائيل نادال المصنف الثالث على العالم والفائز بجائزة روما المفتوحة في نسختها الأخيرة.



ويذكر أن ميار شريف استطاعت حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، حيث تعتبر أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في تاريخ اللعبة، كما سبق لها التتويج بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة في أمريكا في نوفمبر 2020 وهو إنجاز تاريخي للتنس المصري بعد أن حققت 9 انتصارات متتالية.

