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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يوجه نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

وزير التعليم
وزير التعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم : تابعوا قناة "مدرستنا ٢" الخاصة بمراجعات الثانوية العامة المجانية التي توفرها الوزارة مباشرةً للتدريب على نظام الأسئلة الجديدة، وتقدم الجديد يوميا حتى انتهاء الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 الوصول لمكتبة المراجعات على يوتيوب من خلال الضغط هنا ، كما يمكن لطلاب الثانوية العامة مشاهدتها على التلفزيون أيضا.

كما أعلن وزير التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة كذلك متابعة الصفحة الرسمية لقناة "مدرستنا ٢" على "الفيسبوك" ايضا بخلاف رابط اليوتيوب ، مما يسمح بمتابعة المراجعات الجديدة من التليفون أو التابلت أو الكمبيوتر بخلاف البث التليفزيوني وذلك عبر الرابط التالي : 

https://m.facebook.com/MadrasetnaSecondaryy/

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سوف تنعقد، باذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأي مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب اسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو اننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي.

وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم :  لن نسمح باستخدام الشبكات لاسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.

وكان قد كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ملاحظة عن مدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم: كما أعلنا سابقا فإن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الاسئلة، ولا يتم تصحيحه وليس له درجات، وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن وانما نوفر عدد أكبر من الاسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقيم الامتحان في أضيق فترة زمنية، لاننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المهم الإشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الاسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة ، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة ، وسيحسب الزمن المناسب للامتحان على هذا الأساس"، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة!

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة ستنشر الاسئلة والاجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية، كى تتحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي.

وقال وزير التربية والتعليم: أتمنى أن يكون الهدف واضحًا، وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.

وأضاف: لقد اطمأنت الوزارة على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.

وزير التعليم نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة مدرستنا لجان مجهزة

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