أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 26 مايو 2021.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 930 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 813 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 697 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6504 جنيها.
سعر الدولار اليوم :
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.07 جنيه للبيع، و15.06 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 19.24 جنيه للبيع و19.05 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.30 جنيه للبيع و22.07 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 52.22 جنيه للبيع ، و 49.09 جنيه للشراء .
سعر الدولار الكندي
سعر الدولار الكندي 13.05 جنيه للبيع ، و 12.93 جنيه للشراء .
سعر الفرنك السويسري
سعر الفرنك السويسري 17.56 جنيه للبيع ، و17.38 جنيه للشراء .
سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للبيع ، و 4.25 جنيه للشراء .
سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني 41.64 جنيه للبيع ، و 40.31 جنيه للشراء .