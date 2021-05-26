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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الصين يحث على تعزيز التعاون الصيني-الأفريقي

صدى البلد

 قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي إنه يتعين على الصين وأفريقيا، العمل معا لخلق وضع جديد في التعاون الثنائي. 

وأضاف وانغ - خلال حفل استقبال نظمه السلك الدبلوماسي الأفريقي في الصين مساء أمس بمناسبة "يوم أفريقيا"، بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين والسفراء الأفارقة المعتمدين لدى بكين - إن يوم أفريقيا يوم مهم للشعوب الأفريقية في سعيها من أجل الاستقلال وتعزيز الوحدة، مؤكدا أن تعزيز الوحدة والتعاون مع الدول الأفريقية أولوية ثابتة لدبلوماسية الصين. 

وتابع وانغ أن أن الصين وأفريقيا تقاتلان جنبا إلى جنب من أجل الاستقلال الوطني والحفاظ على الكرامة الوطنية، كما تدعم كل منهما الأخرى في القضايا التي تنطوي على المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما. 

وأشار وانغ إلى أنه وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ساعدت الصين وأفريقيا بعضهما البعض في التغلب على الصعوبات معا، وأن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا للعام الـ12 على التوالي، وأن التعاون الصيني-الأفريقي في إطار مبادرة الحزام والطريق استمر في التعمق وأصبح أكثر فعالية. 

ولفت وانج إلى أنه فيما يتعلق بالشؤون العالمية، تدعم الصين وأفريقيا بعضهما البعض، حيث تدعمان سويا التعددية والعدالة ضد تسييس المرض والتمييز العنصري والتدخل الأجنبي. 

ودعا وانج الجانبين الصين والأفريقي إلى إنجاح الاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، والعمل معا للتغلب بسرعة على (كوفيد-19)، وتعزيز تطوير التعاون العملي بطريقة ثابتة، وتعزيز التنسيق بينهما في الشؤون الدولية.

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