حملات استباقية لإزالة التعديات على النيل في الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات وذلك ضمن الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على حرم نهر النيل.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٢ حالة مخالفة بمساحة ٢٠٠م٢ عبارة عن احواش بالطوب الابيض متعدية على حرم نهر النيل بناحية نجع ابوحميد بقرية النجوع باسنا صادر لها قرار.

شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز و احمد حارس ومحمد ابراهيم مهندسى حماية نيل الاقصر.



وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء محمد المراكبي مساعد مدير الامن للوحدات والعميد محمد عايد مأمور مركز شرطة اسنا.

وفي السياق ذاته تمكن الاجهزة التنفيذية بمركز اسنا بمصادرة مواد بناء ، لمخالفة عبارة عن شروع في بناء قواعد خرسانية.

وتم مصادرة المواد حال اكتشافه وذلك بمنطقة جسر السيالة بمدينة اسنا وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

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