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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب كفر الشيخ: رفع 2000 طن من المخلفات بالمحافظة

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

قال  عمرو البشبيشى ،  نائب محافظ كفر الشيخ ،  إنه فى إطار توجه الدولة برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يتم عمل حملات نظافة يومية لرفع كميات ضخمة من القمامة ليشعر المواطن بجودة الحياة .

وأضاف " البشبيشى   "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن المحافظة تقوم يوميأ برفع كميات ضخمة من مخلفات القمامة تصل 2000 طن وذلك على مستوى كافة المراكز ، لافتا لوجود إدارة التجميل والنظافة وبها حملات توجه سريعة للمراكز والمدن بالمعدات بتكليفات من المحافظ لرفع القمامة .

 

وأشار  إلى أن محافظ كفر الشيخ بتدشين حدائق عامة للمواطنين بالمجان وأماكن لائقة يصاحبها إجراءات صارمة لمخالفات إلقاء القمامة داخل الحدائق لافتا إلى أن الدولة تسير وفق إجراءات تطوير موازية لاستدامة لتقديم الخدمات وتطوير الحدائق بشكل عام ،  وتوفير فرص عمل لهم للتقديم على العربات المتنقلة للشباب  داخل هذه الحدائق .

 

 

كفر الشيخ حدائق اخبار محافظة كفر الشيخ رفع مخلفات وتراكمات

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