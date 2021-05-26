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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها التريند .. صدمات ومأسى فى حياة نانسى صلاح

نانسى صلاح
نانسى صلاح

تصدرت الفنانة نانسى صلاح تريند جوجل وذلك بعد تشييع جنازة شقيقتها الكبرى أمس؛ حيث كانت متأثرة كثيرا برحيلها خاصة أنها تعتبرها والدتها الثانية. 

 

نانسى صلاح تعرضت لكثير من الأزمات المأساوية فى حياتها فى غضون عدة شهور قليلة وهو الأمر الذى أصابها بحالة من الحزن الشديد وفى التقرير التالى نرصد هذه الأزمات والمآسي والصدمات التى تعرضت لها. 

الصدمة الأولى 

كانت المأساة والصدمة الأولى هو رحيل والدتها منذ ايام قليلة حيث اعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل والدتها وهو الامر الذى تسبب فى حزنها بشدة خاصة أن فقدت رؤيتها منذ طفولتها حتى 27 عاما بسبب والدها الذى انفصل عن والدتها وقرر أن يبعدها عنها. 

 

وكانت نانسى صلاح حلت ضيفة على برنامج “معكم” الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى وتروي قصة عثورها على والدتها بعد 27 عاما من الفراق، إذ قالت إنها دخلت مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها كونها منفصلة عن والدها وهي في سن صغيرة، وكانت لا تعرف أي شيء عنها لسنوات طويلة.

 

وقالت نانسى : “أبويا كان رافض تماما إني أشوف أمي وأنا صغيرة، وأنا كان نفسي أشوفها جدا” واستكملت نانسي تفاصيل قصتها المؤلمة، مؤكدة أنها في النهاية قررت دخول مجال الإعلانات والتمثيل من أجل الوصول إليها.

 

واستكملت «نانسي» حديثها باكية، أنها في النهاية استطاعت الوصول لوالدتها التي لم تعرف ملامحها بعدما شاهدتها الأخيرة في أحد عروض برنامج «snl».

 

وعن اللحظة التي رأت فيها والدتها، حكت «نانسي» أنها كانت بإحدى الفترات مريضة ولا تفعل شيئا سوى النوم والتصوير، متابعة : "لقيت عمتي جابتها في يوم ودخلتها عليا، أنا معرفتهاش خالص في الأول بعد كده سلمت عليها وحضنتها كتير، واكتشفت أن أمي كانت بتتفرج عليا في البرنامج وبتقول دي شبه بنتي".

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الصدمة الثانية 

أما الصدمة الثانية فكانت رحيل شقيقتها بعد يومين من وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

 

وكتبت نانسي صلاح عبر حسابها قائلة:" البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمه الله أمى التانية ميرفت عبد الفتاح".

 

وشييعت نانسى صلاح جنازة شقيقتها الكبرى وهى فى حالة انهيار تام ودخلت فى نوبة من البكاء الشديدة خاصة أنها لم تستفيق من صدمتها الاولى فى رحيل والدتها. 

الصدمة الثالثة 

بينما الصدمة الثالثة كانت فسخ خطوبتها من المخرج سامح عبد العزيز حيث اثيرت حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى حول خطوبتهما الا ان كل منهما لم يعلنا عن الخطوية ولكن بعد ايام خرجت نانسى ببعض الصور تعلن فيها عن خطوبتها لسامح عبد العزيز الا ان هئا الامر لم يتمر طويلا حتى اعلنت نانسى ايضا عن فسخ خطوبتها من سامح عبد العزيز وكتبت على صفحتها قسمة ونصيب.  

نانسى صلاح 4
نانسى صلاح 4
نانسى صلاح
نانسى صلاح
نانسى صلاح 1
نانسى صلاح 1
نانسى صلاح 3
نانسى صلاح 3
نانسى صلاح 4
نانسى صلاح 4
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سامج
سامج
نانسي صلاح تريند جوجل منى الشاذلى تشييع جنازة اخبار نانسى صلاح اعمال نانسى صلاح

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