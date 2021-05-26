كاشفا بروتوكول اللقاح لهم.. استشارى نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات كورونا والولادة المبكرة

لقاح كورونا

كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، تفاصيل عن بروتوكول الحمل والرضاعة مع لقاح كورونا، قائلا: إن حملة التطعيم فى البداية الخاصة بها لم تشمل الحوامل والمرضعات، وبالتالى كانت التوصيات فى البداية بعدم تطعيمهم.



وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، انه منذ أقل من أسبوعين نشلات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن التطعيم والحوامل والمرضعات والسيدات التى تفكر فى الحمل، موضحا أن السيدات الحوامل من أكثر الفئات عرضة للمضاعفات الخاصة بكورونا والولادة المبكرة، حيث أنه أثناء الحمل مناعتها تقل .



وتابع ان السيدة عندما تأتى لها كورونا فى الشهر السابع أو الثامن، فستكون إحتمالية الولادة المبكرة ثلاث أضعاف السيدة العادية، كما أن إحتمالية الإجهاض تكون أعلى فى بداية الحمل، لافتا إلى أنه من أجل الواقية منها الإبتعاد عن الناس وتناول الأغذية المليئة بفيتامين سي والبعد عن التدخين.



وأكد أنه تم إيجاد أن تطعيم كورونا يعمل بطريقة تطعيمات سابقة تستطيع السيدات الحوامل تلقيحها، متابعا أن أى نوع من التطعيم فهو يعد أمن، ولكنه يعد قرار شخصي ويجب إستشارة الطبيب الخاص بها.

