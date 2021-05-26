عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تنوف .. قرية عُمانية تتنفس التاريخ من عذوبة الماء وخضرة الطبيعة

صدى البلد

تعتبر قرية تنوف التابعة لولاية نزوى بسلطنة عُمان، من القرى السياحية التي تتميّز بتوسّع رقعتها الزراعية مما جعلها متنفّساً ومكاناً ملائماً للزيارة وقضاء أوقات مع الطبيعة الخلابة التي تغلّفها حيث يجد السائح والزائر لها متعة في قضاء يومٍ بعيداً عن صخب المدن وضوضائها؛ وتزدان القرية هذه الأيام بعيون المياه وشلالات الأفلاج التي أعقبت الأمطار الأخيرة الأمر الذي أضفى عليها بُعداً جمالياً آخر.


تقع قرية تنوف شمال ولاية نزوى حيث تبعد عنها قرابة خمسة عشر كيلومتراً في منتصف المسافة بينها وبين ولاية بُهلا ويعتبر موقعها الجغرافي في سفح الجبل الأخضر موقعاً فريداً حيث يحتضنها سفح الجبل من الجهة الشمالية مما منحها ميزة الاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل على الجبل لتحتويه كخزان جوفي يغذي الولاية برمّتها وأدى إلى ازدهار الزراعة وتنامي المساحات المزروعة بها منذ قديم الزمان ولا زالت تحافظ على مكانتها ويمارس الكثير من الأهالي مهنة الزراعة بالإضافة إلى تربية الماشية ونحل العسل لوجود مقوّمات النجاح والتميّز.


وتنتشر في كل جنبات القرية الرقعة الزراعية حيث يلاحظ الزائر لهذه القرية للوهلة الأولى اهتمام الأهالي بالزراعة وتتنوع المزروعات فيها وتنامي مساحة الرقعة الزراعية حيث استثمر الأهالي عوامل عديدة في ذلك من بينها خصوبة التربة ووفرة المياه ووجود المساحات الصالحة للزراعة لذلك تنوّعت المزروعات لتشمل النخيل بمختلف أصنافها والفواكه كالبرتقال والمانجو والعنب والموز والسفرجل والبطيخ بالإضافة إلى مختلف أنواع الخضار وخاصة الموسمية غزيرة الإنتاج كالخيار والبطاطا والجزر والطماطم والليمون والفلفل والثوم والبصل والورقيات كالفجل والبقدونس والجلجلان والنعناع كما يتم كل موسم زراعة مساحات كبيرة بالقمح العماني المُحسّن الذي يُزرع في شهر أكتوبر ويُحصد في شهر مارس على أن تستثمر الفترة الثانية من أبريل إلى سبتمبر في زراعة أصناف أخرى لتحقيق فوائد اقتصادية وزيادة خصوبة التربة.


لعبت تنوف في السابق دوراً في تاريخ السلطنة وكانت مركزاً للعديد من الأحداث في التاريخ العماني لذلك توجد بعض الآثار التاريخية وبعض من نماذج العمارة ما تزال قائمة لعل من أبرزها أطلال حصن تنوف الذي يقع عند بوابة الطريق المؤدي إلى الجبل الأخضر قديماً ويتميّز باتساعه وكونه يطل على فلج تنوف بل أن فلج تنوف يخترق الحصن ليسقي مزارع القرية وبجانب الحصن يقع مسجد الشرع وقد أعيد ترميمه مطلع الألفية الحالية مُحافظاً على طابعه المعماري القديم؛ ومن بين الآثار الباقية حتى الآن مسجد الصفاة الذي ما زال محافظاً على معماره القديم ومحرابه الذي يتميّز بالنقوش الجميلة بالإضافة لوجود بعض الأبراج الدفاعية الأثرية.


وقد حظيت القرية بعددٍ من المنجزات الحديثة تواكباً مع النهضة التي شهدتها السلطنة حيث شهدت القرية افتتاح أول مدرسة عام 1986 وهي مدرسة نور الدين السالمي العلامة العُماني، كما تم افتتاح مدرسة تنوف للبنات حيث تقدّم هاتان المدرستان الخدمات التعليمية للقرية وروافدها بالإضافة إلى افتتاح مركز صحي ، وتوجد محطة للبحوث الزراعية.


كما تتميز القرية بوجود الاستراحات والمزارع التي تتيح للزائرين قضاء أوقاتاً جميلة بين أحضان الطبيعة كذلك وجود بعض المنتزهات الطبيعية من مثل منتزه عين الجروة ومتنزه وادي المصلّة الذي يطل على ضفاف الوادي والسد الحديث وتم خلال عام 1988 إنشاء سد كبير للتغذية الجوفية بالوادي الهجري للحفاظ على فائض المياه خلال مواسم هطول الأمطار وكذلك يضمن تدفق المياه لفلج دارس بولاية نزوى، حيث تعتبر المنطقة ملائمة لممارسة رياضة المشي والتخييم والاسترخاء لما تتميز به من وجود برك مائية مناسبة للسباحة واعتدال جوها فأصبحت مقصداً لهواة المشي والمغامرة .

ترشيحاتنا

زي النهاردة.. الزمالك يتوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الإفريقي

مكلارين تحصل على المركز الثالث في سباق فورمولا 1

سوريا.. الأسد وقرينته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بريف دمشق| صور

نافارو تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تعافيها من السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

بعد تصدرها التريند .. صدمات ومأسى فى حياة نانسى صلاح

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ