وزير الرى: مخالفات الردم بنهر النيل أخطر أشكال التعدى

قام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بجولة على الطبيعة لمشاهدة الإزالات التي تتم بمجري نهر النيل بمحافظتي الجيزة والقاهرة ، حيث تم تنفيذ عدد ١١ قرار إزالة بالبر الشرقى لمجرى نهر النيل بمنطقتى طرة والمعادى عبارة عن مخالفات لأعمال تشوينات وتعديات لاشتراطات الترخيص وكذلك رسو مخالف والتهرب من سداد مستحقات الدولة ، وقد وتم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وشرطة البيئة والمسطحات وكافة الأجهزة ذات الصلة.

وأشار وزير الرى إلى أن أجهزة الوزارة تواصل شن حملاتها ضمن الموجة ال ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، والتي تم إطلاقها اعتباراً من ٢٠٢١/٣/٢٠ ، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي ٤٤٢٤ حالة تعدي علي مساحة ٦٥١ ألف متر مربع تقريباً (١٥٥ فدان) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن، مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت الي تدني ملحوظ في المخالفات المحرره نتيجه تنفيذ سياسه الردع الفوري.

وقد اكد الدكتور عبد العاطي أثناء جولته بضروره التصدي الفوري لمخالفات الردم بنهر النيل ، حيث يعتبر ذلك النوع من التعدي هو أخطر اشكال التعدي لمًا له من اثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائيه.

ويجدر الاشاره انه وفي ضوء التعامل الحاسم مع التعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة على مسطح اجمالى ١١٠٠ متر مربع بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف بمعرفة المخالفين وبوجود مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد ٦ قرارات ازاله مبانى بمسطح ٢١٠٠ متر مربع بمدينه الفشن ببنى سويف وعدد ٥ قرارات إزالة مبانى بمسطح ٦٠٠ متر مربع بمدينه البدرشين بالجيزه ، كما تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ عدد ٩ حالات إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربيه بمسطح ١٠٩٥ متر مربع وعدد ١٠ حالات بمركز أشمون بمحافظة المنوفيه بمسطح ٢١٢ متر مربع ، وتنفيذ عدد ٥ قرارات ازالة ردم ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا ، وعدد ٢ قرار ازالة مبانى احواش ناحية قرية النجوع بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعايه السيد/ رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يزيد عن ٦٢ ألف حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه.