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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفريق على رادار الهبوط .. الإقالة تلاحق ماريو سالاس فى وادي دجلة

ماريو سالاس مدرب
ماريو سالاس مدرب دجلة

بدأت أصوات داخل مجلس إدارة نادى وادى دجلة تنادى بإقالة اليونانى ماريو سالاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد مسلسل النتائج التى تلقاها الفريق خلال الفترة الماضية .

ويخشى مسئولو دجلة من استمرار النتائج السلبية للفرق وهو ما قد يدفع ثمنه بالهبوط إلى دوري القسم الثانى 
ويعانى وادى دجلة بشكل كبير خلال الموسم الكروى الجارى ويتواجد فى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة فقط لا غير وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى .

وشهدت الفترة الماضية سوء نتائج للفريق تحت قيادة ماريو سالاس وهو الأمر الذى أدى إلى وجود إتجاه قوى داخل الفريق لإقالته حال استمرار النتائج السلبية .

وانتزع فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبدالحميد بسيونى فوز مهم على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد سمير الجناح الهجومى لطلائع الجيش فى الدقيقة 54 من عمر المباراة .

 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة محتلا بها المركز العاشر ، بينما توقف رصيد وادى دجلة عند 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 17 بجدول الترتيب وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثانى .
 

وادي دجلة ماريو سالاس مدرب دجلة الدوري المصري سالاس

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