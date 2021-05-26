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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نافارو تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تعافيها من السرطان

صدى البلد

أكدت كارلا سواريز نافارو، المصنفة السادسة عالميا سابقا، مشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، بعد شهر واحد من إعلانها التعافي التام من السرطان.

وقالت اللاعبة الإسبانية، البالغ عمرها 32 عاما، في سبتمبر أيلول الماضي، إنها في مراحل مبكرة من الإصابة بمرض ليمفوما هودجكين، وستحتاج إلى علاج كيماوي لمدة ستة أشهر.

وأبلغت سواريز نافارو موقع الاتحاد الإسباني للتنس "هذا يجعلني متحمسة بشدة، لأنه سيكون بوسعي اللعب في رولان جاروس".

وأضافت "عملت على ذلك في الأشهر القليلة الماضية، حتى أمنح نفسي الفرصة للمشاركة للمرة الأخيرة في باريس.. أتطلع إلى القفز داخل الملعب، والشعور مرة أخرى بما تمنحه لي هذه البطولة الاستثنائية".

وعادت سواريز نافارو، المصنفة 118 عالميا في الوقت الحالي، إلى المران في ديسمبر الأول الماضي، وقالت إنها أكملت علاجها.

وكانت اللاعبة الإسبانية، تخطط قرب نهاية 2019 إلى الاعتزال في نهاية 2020، لكنها تريد مواصلة اللعب الآن، بعدما تعطل موسمها الأخير بسبب جائحة كوفيد-19.

كارلا سواريز نافارو السرطان نهاية 2020 جائحة كوفيد-19 بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس فرنسا المفتوحة

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نافارو تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تعافيها من السرطان

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