مسلسل la Casa de Papel .. كل ما تريد معرفته عن موسمه الخامس

أعلنت شبكة نتفليكس ، عن عرض الموسم الخامس من مسلسل la Casa de Papel.

وفى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات وتوقيت العرض :

1- الموسم الخامس يتكون من 10 حلقات فقط .

2- سوف يتم عرض الموسم الخامس على جزئين .

3- الجزء الأول يعرض في ٣ سبتمبر، والثاني في ٣ ديسمبر، من عام ٢٠٢١.

4- حقق البرومو الخاص بالموسم الخامس ما يزيد عن 2 مليون ونصف .

5- غابتا نجوى النمر التي تلعب دور رئيسة فريق التحقيق الجديدة عن الصورة ما يعني أنها لن تنضم للعصابة في الموسم الأخير.

مسلسل la Casa de Papel سرقة وسطو إسباني من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لأربعة مواسم عُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 ولآخر مرة في 3 أبريل 2020 .