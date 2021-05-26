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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هترجع أقوي.. عمرو يوسف يدعم شريف دسوقي

شريف دسوقي
شريف دسوقي

وجه الفنان عمرو يوسف رسالة دعم للفنان شريف دسوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد اجرائه عملية جراحية أدت الي بتر ساقه. 

 

‬‏ونشر عمرو يوسف صورة للفنان شريف دسوقي عبر حسابه الرسمي، وعلق عليها قائلا : الف سلامة عليك يا حبيبي و هترجع اقوي و احسن من الاول ان شاء الله..الناس كلها بتحبك

 

فيما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

انستجرام الفن توجيهات الرئيس عمرو يوسف الفنان شريف دسوقى

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