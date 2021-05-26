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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الإفريقي

شوبير
شوبير

يري الإعلامى أحمد شوبير صعوبة مشاركة على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أساسيا خلال مواجهة نهضة البركان بنهائى السوبر الإفريقي .
 

ويدخل الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلعب الجمعة المقبل أمام نهضة بركان المغربي بنهائى السوبر الإفريقي باستاد حمد بن جاسم بالدوحة .

وأضاف  شوبير فى تصريحات إذاعية من الصعب أن يبدأ على معلول المباراة نتيجة غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة مشيرا إلى أن اللاعب قد يتم الدفع به على حسب نتيجة المباراة فى جزء منها ولكن صعب يشارك أساسى .

وعلى الجانب الأخر ، قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة نهضة بركان المغربي، تعتبر مهمة صعبة تنتظر الفريق الأحمر، ويجب إنجازها.

 

وكتب موسيماني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الذهاب للتدريب، مهمة أخرى صعبة يجب إنجازها يوم الجمعة".

واختتم المدرب الجنوب أفريقي: "الاتحاد، الزمالك، صنداونز مواجهتين، الآن نهضة بركان، بالإضافة إلى السفر من 6 إلى 28 مايو، كل شيء مستمر".

وخاض الأهلي مرانه الثاني في قطر أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة يوم الجمعة وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب بيراميدز، أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014 ، ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة

 

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شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الإفريقي

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