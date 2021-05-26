إبراهيم سرحان: نسير بخطى ثابتة للدمج بين التكنولوجيا والأمور الحياتية

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة أي فاينانس أن العالم من حولنا يخطو خطوات سريعة في الدمج بين التكنولوجيا والأمور الحياتية للأفراد والشركات وهو ما تقوم به أي فاينانس والشركات التابعة لها في توفير كافة الخدمات الرقمية التي تتطلبها الشركات في بيئة العمل اليومية.





يذكر أن أى فاينانس حصلت على العديد من الجوائز فى هذا الصدد ومنها على سبيل المثال مؤخرا تمكنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" من حصد شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطويرCMMI-DEV v1.13 وهي شهادة عالمية في تطوير البرمجيات، حصدتها الشركة بعد أن تخطت بنجاح وفي وقت قياسي المستوى الثالث من النموذج مع تطبيقها لمنهجية "أجايل" المتطورة لبناء وإدارة المشاريع البرمجية.

و "إي فاينانس" هي شريك أساسي للحكومة المصرية في دفع استراتيجية الرقمنة من خلال تطوير منصات متكاملة تقود الثورة الرقمية بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعمل الشركة على تنفيذ مشروعاتها ومنصاتها المختلفة من خلال شركاتها التابعة "إي أسواق" و"إي كاردز" و"خالص".

ويعد النموذج من أهم شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات حيث يقوم بتحديد مدى نضج الشركات العاملة في تطوير البرمجيات، وقد تم تطويره في الأصل بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية لتقييم جودة وقدرات شركات البرمجيات المتعاونة معها، فضلا عن تقييم الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية وفهم قدراتها وتحليل أدائها، بحيث أصبحت تلك الشهادة دليلا على توافق الشركة الحاصلة عليه مع المعايير الأمريكية الفائقة.

وتمكنت "إي فاينانس" من الحصول على المستويين الثاني والثالث على التوالي من النموذج في وقت قياسي، اعتمادا على مساعدة مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالشركة.

وبحصولها على الشهادة، رفعت "إي فاينانس" من كفاءتها في تقديم أفضل الممارسات المنظمة داخل بيئات الأعمال التقنية، وبالتالي تحسين الأداء وتحقيق أهداف العمل وفقا لأربعة عناصر رئيسية هي خفض التكلفة، وتنظيم الوقت، وتوصيف دقيق للوظائف، وتحسين الجودة.

وباعتبارها تعمل في تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتمد على البنية التحتية الذكية لصالح الحكومة المصرية والقطاع الخاص، أصبحت "إي فاينانس" أكثر قدرة على إنجاز مهامها في بيئات الأعمال المعقدة عالية التقنية، وعززت قدرتها على بناء منتجات وخدمات أكثر تطورا، فضلا عن إدارة وتطوير تلك المنتجات وفق دورة عمل أكثر إحكاما واحترافية، ووفق أعلى معايير الأمن والانضباط.

كما تضمن هذه الشهادة أن "إي فاينانس" قادرة على تزويد عملائها بمنتجات تفوق توقعاتهم خاصة فيما يتعلق بدورة حياة المنتج بأكملها من التسليم إلى الصيانة والعمليات.