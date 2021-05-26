لن تصدق عينيك.. أفضل صور في العالم لمجرة درب التبانة عام 2021

تشتمل مجرة درب التبانة على مئات البلايين من النجوم، وتنتشر سحابات هائلة من ذرات التراب والغازات في شتى أطراف المجرة مما يجعلها تبدو بشكل مذهل لكل من يرآها خاصة في الليالي المظلمة الصافية حيث تظهر مجرة درب التبانة على شكل حزمة لبنية عريضة من ضوء النجوم تمتد عبر السماء.

ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أفضل صور ملتقطة لمجلة درب التبانة حول العالم عام 2021 كما أعلنت مدونة التصوير الفوتوغرافي للسفر على موقعها على الإنترنت، وهذه الصور من الصحاري النائية في الغرب الأمريكي المتوحش إلى المناظر الطبيعية غير المألوفة في المناطق النائية الأسترالية، مروراً بالأنهار الجليدية الرائعة والبراكين والجبال والشواطئ.

وقال فينك والذي التقط صورة لمجرة درب التبانة من منطقة جبال فيليكا بلانينا: «كنت أخطط لهذه الصور البانورامية منذ مدة، وبمجرد أن أتيحت لي الفرصة، لم أتردد وذهبت من أجلها، حيث تشتهر هذه المنطقة أيضًا بأكواخ الرعاة الخشبية في وسط البانوراماو بطل الرواية هي كنيسة سيدة الثلج».

وأضاف كانتابرانا والذي التقط صورة لمجرة درب التبانة من منطقة المحيط الأعظم بفيكتوريا: « لطالما أذهلني هذا الموقع المذهل ، حتى قبل أن يكون لدي أي اهتمام بالتصوير الفوتوغرافي، هذه المجموعة من الصخور المنحوتة بفضل التموج المستمر للبحر والرياح القوية التي تضرب الساحل الجنوبي لفيكتوريا، هي بلا شك أكثر المناظر الطبيعية رمزية في أستراليا».

وتابع شتاين من منطقة جبال آديرونداك بنيويورك: « تقع منطقة آديرونداكس بعيدًا في شمال ولاية نيويورك، وتتكون من ستة ملايين فدان من الأراضي المصنفة على أنها غامضة؛ فهي موطن لبعض من آخر أحلك الأجواء المعروفة على الساحل الشرقي، أشعر وكأنني في المنزل عندما أمشي في هذه المنطقة، حيث أشعر بسحر يملأ قلبي عندما أكون هناك».