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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي : المجزر سيتيح عملية ذبح آمنة لعدد ٧٠ رأس ماشية في الساعة

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمشروع المجزر نصف الآلي بشبشير الحصة .. صور

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ الغربية بالمجزر النصف آلي بشبشير

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمشروع المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، والذي يُعَدْ أحد أهم المشاريع الإنتاجية التي تعمل المحافظة على إنهائها خلال الشهور المقبلة. 

 

ويُقَام المشروع على مساحة 30 قيراطاً بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية ، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

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وأضاف “رحمي” أن مثل هذه المشاريع تقدم فرص عمل جديدة بالإضافة لتقديمها خدمة عالية المستوى، مؤكداً على حرص القيادة العليا على تطوير المجازر ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، ويأتي ذلك في إطار السعي للقضاء على الذبح خارج المجازر .

 

يُذْكَر أن المجزر في مرحلة التشطيب والتجهيزات النهائية ،حيث وصلت نسب الانتهاء من الأعمال المدنية إلى 90% والمعدات إلى 95%  تمهيداً للافتتاح في أقرب وقت .

شاهد ...جولة تفقدية لمحافظ الغربية بالمجزر النصف آلي بشبشير...صور

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أخبار محافظة الغربية جولة محافظ الغربية راس ماشية الماشية الدكتور طارق رحمي طارق رحمي شبشير الحصة دكتور طارق رحمى

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