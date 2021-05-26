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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار حول أسعار رسوم زيارة الأجانب

صدى البلد

عُقد مساء أمس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجلسة باستعراض أعمال عددا من المشروعات الأثرية، والتي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة؛ منها مشاريع ترميم كل من المقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقصر محمد علي بشبرا، وجامع الطنبغا المارداني بالقاهرة التاريخية، و وكالة الجداوي بمدينة إسنا. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالترويج لهذه الافتتاحات الوشيكة.

ووافق المجلس في جلسته أيضا على استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب للمناطق الأثرية والمتاحف حتى مايو ٢٠٢٢، وذلك استمرارا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحلات اليوم الواحد من مدن البحر الأحمر إلى وادي النيل.
 

وزارة السياحة والآثار

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