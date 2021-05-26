وزير الخارجية الروسي: روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن".

جاء ذلك خلال مباحثاته اليوم /الأربعاء/ مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

وأضاف لافروف- في مستهل اللقاء، حسبما أوردت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية-:" أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع، مؤكدا تأييد بلاده ودعمها الثابت للدور المحوري، الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية".

ومن جانبه، قال بن مبارك :" إن زيارته لروسيا تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين".