عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن

صدى البلد

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن".
جاء ذلك خلال مباحثاته اليوم /الأربعاء/ مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.
وأضاف لافروف- في مستهل اللقاء، حسبما أوردت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية-:" أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع، مؤكدا تأييد بلاده ودعمها الثابت للدور المحوري، الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية".
ومن جانبه، قال بن مبارك :" إن زيارته لروسيا تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين".

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: مصر حريصة على تعزيز دور الحكومات الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا

شاهد| شاب مصري يخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها

سيطبق بحذافيره .. ننشر تفاصيل قانون الغش المقرر تنفيذه في امتحانات الثانوية العامة 2021

9 جنيهات للجرام .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم: لا تركضوا وراء وهم انتهاء الوباء

إسرائيل تعارض واشنطن في فتح القنصلية الأمريكية في القدس.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الأفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ