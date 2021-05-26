موسيماني يتحدث عن مباراة نهضة بركان في مؤتمر صحفي..غدًا

يتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي غدا الخميس قبل إنطلاق المران الختامي للفريق.



ويتحدث موسيماني وأحد لاعبي الأهلي عن مواجهة بطل المغرب، وبعد نهاية المؤتمر، يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد الذي يستضيف مواجهة السوبر الإفريقي.



ويؤدي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة الي الدوحة، بينما يختتم الأهلي استعدادته مساء الغد، بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان فى السوبر الافريقي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر ) يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».



ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي .